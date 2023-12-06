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6 декабря 2023, 8:10 Читати українською

Президент подписал закон о возобновлении налоговых проверок

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы об отмене моратория на проведение налоговых проверок». Об этом написал в телеграм-канале глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы об отмене моратория на проведение налоговых проверок».
Фото: depositphotos

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Налоговые проверки возвращаются

«Закон о частичном возобновлении проверок подписан. Требование МВФ выполнено», — написал Гетманцев.

Предыстория

Верховная Рада приняла закон 9 ноября, он должен вступить в силу с 1 декабря. Это было одним из последних требований МВФ для выделения Украине нового транша финансовой помощи.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в четверг, 2 ноября, одобрил законопроект № 10016-д об отмене моратория на налоговые проверки до второго чтения.

О чем законопроект:

  • срок возврата документальных плановых налоговых проверок перенесен с 1 ноября на 1 декабря;
  • мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы будет сохранен до декабря 2024 года.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+11
Kharakternyk
Kharakternyk
6 декабря 2023, 10:45
#
То може і з офшорів почали б?
+
0
Ranet
Ranet
6 декабря 2023, 11:24
#
Уже сегодня позвонили 😅
Послал нах.
Только официальное уведомление и шепотом!
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