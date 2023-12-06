Президент подписал закон о возобновлении налоговых проверок

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы об отмене моратория на проведение налоговых проверок». Об этом написал в телеграм-канале глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Налоговые проверки возвращаются

«Закон о частичном возобновлении проверок подписан. Требование МВФ выполнено», — написал Гетманцев.

Предыстория

Верховная Рада приняла закон 9 ноября, он должен вступить в силу с 1 декабря. Это было одним из последних требований МВФ для выделения Украине нового транша финансовой помощи.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в четверг, 2 ноября, одобрил законопроект № 10016-д об отмене моратория на налоговые проверки до второго чтения.

О чем законопроект: