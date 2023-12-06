Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы об отмене моратория на проведение налоговых проверок». Об этом написал в телеграм-канале глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Президент подписал закон о возобновлении налоговых проверок
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Налоговые проверки возвращаются
«Закон о частичном возобновлении проверок подписан. Требование МВФ выполнено», — написал Гетманцев.
Предыстория
Верховная Рада приняла закон 9 ноября, он должен вступить в силу с 1 декабря. Это было одним из последних требований МВФ для выделения Украине нового транша финансовой помощи.
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в четверг, 2 ноября, одобрил законопроект № 10016-д об отмене моратория на налоговые проверки до второго чтения.
О чем законопроект:
- срок возврата документальных плановых налоговых проверок перенесен с 1 ноября на 1 декабря;
- мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы будет сохранен до декабря 2024 года.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Послал нах.
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