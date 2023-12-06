Минфин - Курсы валют Украины

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6 декабря 2023, 17:12 Читати українською

Международные резервы снизились до $38,8 миллиарда

По состоянию на 1 декабря 2023 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $38 785,2 млн. В ноябре они снизились на 0,5%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По состоянию на 1 декабря 2023 г.

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«Интервенции НБУ для поддержки курсовой устойчивости и долговые выплаты страны в значительной степени были компенсированы поступлениями от международных партнеров», — говорится в сообщении регулятора.

В целом в ноябре 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов

Операции Нацбанка на валютном рынке Украины

НБУ в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 456,6 млн и выкупил в резервы $3,7 млн. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в ноябре составила $2 452,9 млн, уменьшившись в 1,4 раза по сравнению с октябрем после успешной адаптации рынка к режиму управляемой гибкости курса

Интервенции НБУ по продаже валюты в ноябре также были почти на 10% меньше, чем в сентябре, то есть к моменту отказа от фиксированного курса.

Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета правительства в Нацбанке поступило $2 328,7 млн. Из этой суммы:

  • $1 635,9 млн — макрофинансовая помощь от ЕС;
  • $403,8 млн — от Всемирного банка, в том числе $400 млн под гарантию Великобритании;
  • $286,9 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $109,2 млн, из которых:

  • $38,6 млн — долг перед ЕИБ,
  • $30,9 млн — долг перед Всемирным банком,
  • $30,8 млн — долг перед ЕБРР,
  • остальное — долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $250,3 млн.

Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В ноябре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $283,8 млн.

В НБУ отметили, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 5,2 месяца будущего импорта.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 ноября 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $38 973,0 млн. В октябре они снизились на 1,9%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+37
Rubi0
Rubi0
6 декабря 2023, 17:29
#
А партнеры не забывают забирать свою как щас модно писать «помощь» обратно. 350 млн долларов в месяц не мало
+
+52
godvinik
godvinik
6 декабря 2023, 17:51
#
Які резерви, пенсії із позик платять
+
0
AlexZerg
AlexZerg
6 декабря 2023, 17:54
#
Перець, твій вихід…радій і нагагяй зраду)))
+
+52
Робин Гуд
Робин Гуд
6 декабря 2023, 18:56
#
Учитывая что сейчас государству приходится тратить примерно 3 млрд. $ в месяц (как на поддержание курса, так и на одновременно покрытие дефицита бюджета) — то не нужно обладать особыми математическими познаниями, чтобы подсчитать, что без внешней финансовой помощи (с которой пока неясно или её примут) — уже к середине лета резервы скорее всего опустятся ниже 20 млрд. $. Какой тогда будет курс — все сами увидят. Но что удивляет — на фоне всего этого чиновники продолжают массово воровать, коррупция процветает, а виноваты конечно же США и ЕС во всех провалах украинского правительства.
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