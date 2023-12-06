Международные резервы снизились до $38,8 миллиарда

По состоянию на 1 декабря 2023 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $38 785,2 млн. В ноябре они снизились на 0,5%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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«Интервенции НБУ для поддержки курсовой устойчивости и долговые выплаты страны в значительной степени были компенсированы поступлениями от международных партнеров», — говорится в сообщении регулятора.

В целом в ноябре 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов

Операции Нацбанка на валютном рынке Украины

НБУ в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 456,6 млн и выкупил в резервы $3,7 млн. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в ноябре составила $2 452,9 млн, уменьшившись в 1,4 раза по сравнению с октябрем после успешной адаптации рынка к режиму управляемой гибкости курса

Интервенции НБУ по продаже валюты в ноябре также были почти на 10% меньше, чем в сентябре, то есть к моменту отказа от фиксированного курса.

Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета правительства в Нацбанке поступило $2 328,7 млн. Из этой суммы:

$1 635,9 млн — макрофинансовая помощь от ЕС;

$403,8 млн — от Всемирного банка, в том числе $400 млн под гарантию Великобритании;

$286,9 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $109,2 млн, из которых:

$38,6 млн — долг перед ЕИБ,

$30,9 млн — долг перед Всемирным банком,

$30,8 млн — долг перед ЕБРР,

остальное — долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $250,3 млн.

Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В ноябре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $283,8 млн.

В НБУ отметили, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 5,2 месяца будущего импорта.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 ноября 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $38 973,0 млн. В октябре они снизились на 1,9%.