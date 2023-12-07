122,7 млрд грн заработали украинские банки за 10 месяцев 2023 года. Это уже более чем вдвое больше соответствующего периода 2021 года, когда прибыль составила 58,35 млрд грн. По данным НБУ, только 4 банка в Украине получили убытки в размере 99 млн грн. Об этом говорится в сообщении Опендатабота.
Банки заработали вдвое больше в 2023 году. Как изменился топ-10 банков в Украине
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Как изменился топ-10 банков
Топ-10 банков по прибыли изменился: частный Универсал банк (monobank), выбывший из рейтинга весной, вернулся с рекордной прибылью, сдвинув государственный Укргазбанк.
Государственные банки
Приватбанк и Ощад заработали половину общей прибыли всех украинских банков за 10 месяцев 2023 года. Выросли и их доходы — вдвое в Привате и в 19 раз — в Ощадбанке.
Доля прибыли государственных банков составляет 61% — на 11% больше, чем в 2021 году.
Иностранные банки
Все 14 банков с иностранным капиталом вышли в плюс по результатам 10 месяцев 2023 года. Общая прибыль группы составила 30,43 млрд грн — в 1,6 раза больше, чем за соответствующий период 2021 года. Зато же доля иностранных банков в общей прибыли уменьшилась до 25%.
Посреди банков с иностранным капиталом лидирует Райффайзен банк. Его прибыль в этом году в 1,7 раза превышает показатели 10 месяцев 2021 года.
Банки с частным капиталом
Банки с частным капиталом за 10 месяцев 2023 г. увеличили свою прибыль в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом. Доля прибыли банков этой группы в этом году уменьшилась до 14%.
Лидером группы остается ПУМБ с прибылью в 6,48 млрд грн — почти вдвое больше соответствующего показателя 2021 года.
Универсал банк, входящий в группу банков с частным капиталом, получил рекордную прибыль за октябрь — 1,7 млрд грн и сумел вернуться в топ-10 банков страны.
Именно на эти два банка приходится почти 2/3 прибыли группы.
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