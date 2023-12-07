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7 декабря 2023, 9:42 Читати українською

Банки заработали вдвое больше в 2023 году. Как изменился топ-10 банков в Украине

122,7 млрд грн заработали украинские банки за 10 месяцев 2023 года. Это уже более чем вдвое больше соответствующего периода 2021 года, когда прибыль составила 58,35 млрд грн. По данным НБУ, только 4 банка в Украине получили убытки в размере 99 млн грн. Об этом говорится в сообщении Опендатабота.

122,7 млрд грн заработали украинские банки за 10 месяцев 2023 года.

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Как изменился топ-10 банков

Топ-10 банков по прибыли изменился: частный Универсал банк (monobank), выбывший из рейтинга весной, вернулся с рекордной прибылью, сдвинув государственный Укргазбанк.

Государственные банки

Приватбанк и Ощад заработали половину общей прибыли всех украинских банков за 10 месяцев 2023 года. Выросли и их доходы — вдвое в Привате и в 19 раз — в Ощадбанке.

Доля прибыли государственных банков составляет 61% — на 11% больше, чем в 2021 году.

Иностранные банки

Все 14 банков с иностранным капиталом вышли в плюс по результатам 10 месяцев 2023 года. Общая прибыль группы составила 30,43 млрд грн — в 1,6 раза больше, чем за соответствующий период 2021 года. Зато же доля иностранных банков в общей прибыли уменьшилась до 25%.

Посреди банков с иностранным капиталом лидирует Райффайзен банк. Его прибыль в этом году в 1,7 раза превышает показатели 10 месяцев 2021 года.

Банки с частным капиталом

Банки с частным капиталом за 10 месяцев 2023 г. увеличили свою прибыль в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом. Доля прибыли банков этой группы в этом году уменьшилась до 14%.

Лидером группы остается ПУМБ с прибылью в 6,48 млрд грн — почти вдвое больше соответствующего показателя 2021 года.

Универсал банк, входящий в группу банков с частным капиталом, получил рекордную прибыль за октябрь — 1,7 млрд грн и сумел вернуться в топ-10 банков страны.

Именно на эти два банка приходится почти 2/3 прибыли группы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Serhiozzi
Serhiozzi
7 декабря 2023, 10:22
#
Депсертифікати). Заробили — вкрали з держбюджету.
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