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8 декабря 2023, 15:35 Читати українською

Инфляция в Украине снизилась до минимума за три года — Госстат

Инфляция в Украине в годовом исчислении снизилась до 5,1%, что является минимальным значением с декабря 2020 года, когда инфляция была на уровне 5%. Инфляция на потребительском рынке в ноябре по сравнению с октябрем 2023 составила 0,5%, с начала года — 4,4%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Инфляция в Украине в годовом исчислении снизилась до 5,1%, что является минимальным значением с декабря 2020 года, когда инфляция была на уровне 5%.
Фото: varta1.com.ua

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Базовая инфляция в ноябре по сравнению с октябрем 2023 составила 0,3%, с начала года — 4,9%.

На потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%. Больше всего (на 13,2%) подорожали овощи.

На 2,6−1,0% выросли цены на молоко и молочные продукты, масло, сало, говядину, яйца, хлеб.

В то же время, на 4,3−0,6% снизились цены на сахар, продукты переработки зерновых, свинину, фрукты, подсолнечное масло, мясо птицы, рис, макаронные изделия.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,3%, что связано с удорожанием табачных изделий на 0,8%.

Одежда и обувь подешевели на 3%, в том числе одежда — на 3,4%, обувь — на 2,7%.

Цены на транспорт выросли на 0,9% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел и проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 1,8%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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