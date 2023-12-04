Цены на золото бьют рекорды

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Торги по золоту

Спотовые цены на золото выросли до нового рекордного уровня в $2 110,8 за унцию в понедельник, прежде чем немного потерять часть своего роста.

В настоящее время золото торгуется на уровне $2 084,59 за унцию.

В пятницу цена на золото достигла $2 075,09, превысив драгоценный предыдущий рекорд в $2 072,5 от 7 августа 2020 года.

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Прогнозы аналитиков

По мнению аналитиков, цены на золото сейчас находятся на пути, на котором могут достичь новых максимумов в следующем году и могут оставаться выше уровня 2 000 долларов США.

В качестве аргументов они приводят геополитическую неопределенность, вероятное ослабление доллара США и возможное снижение процентной ставки в США.

Напомним