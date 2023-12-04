Минфин - Курсы валют Украины

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4 декабря 2023, 12:49 Читати українською

Цены на золото бьют рекорды

Цены на золото второй день подряд в понедельник, 4 декабря, установили новый рекорд на уровне более $2 100 за унцию. Об этом сообщает CNBC.

Цены на золото второй день подряд в понедельник, 4 декабря, установили новый рекорд на уровне более $2 100 за унцию.
Фото: depositphotos

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Торги по золоту

Спотовые цены на золото выросли до нового рекордного уровня в $2 110,8 за унцию в понедельник, прежде чем немного потерять часть своего роста.

В настоящее время золото торгуется на уровне $2 084,59 за унцию.

В пятницу цена на золото достигла $2 075,09, превысив драгоценный предыдущий рекорд в $2 072,5 от 7 августа 2020 года.

Читайте: Атака ХАМАС и война в Украине: почему цена на золото не взлетает к небесам

Прогнозы аналитиков

По мнению аналитиков, цены на золото сейчас находятся на пути, на котором могут достичь новых максимумов в следующем году и могут оставаться выше уровня 2 000 долларов США.

В качестве аргументов они приводят геополитическую неопределенность, вероятное ослабление доллара США и возможное снижение процентной ставки в США.

Напомним

Минфин продолжает формировать свой агрессивный портфель. Рост геополитических рисков и проблем в мировой экономике заставляет инвесторов убегать в защитные активы. К ним традиционно относится и золото. Но мы решили уложиться в этот металл не напрямую. Рассказываем, чем дополнили свой портфель и почему.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+13
korvin29
korvin29
4 декабря 2023, 13:30
#
Нууу, золото уже поздно покупать.
+
+15
eurousa
eurousa
4 декабря 2023, 13:45
#
Золото ніколи не пізно купувати.
+
0
korvin29
korvin29
4 декабря 2023, 14:34
#
Тут Вы правы, но можно и подождать, как оно упадет до 1900 и покупать.
+
0
Riojas
Riojas
4 декабря 2023, 15:11
#
Есть какие-то перспективы к падению? Вроде чуть ли не до 2500 рисовали на следующий год
+
0
NN NN
NN NN
4 декабря 2023, 15:47
#
Золото лет через 10 и 30 тис будет
Золото Вам не доллар
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