Цены на золото второй день подряд в понедельник, 4 декабря, установили новый рекорд на уровне более $2 100 за унцию. Об этом сообщает CNBC.
Цены на золото бьют рекорды
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Торги по золоту
Спотовые цены на золото выросли до нового рекордного уровня в $2 110,8 за унцию в понедельник, прежде чем немного потерять часть своего роста.
В настоящее время золото торгуется на уровне $2 084,59 за унцию.
В пятницу цена на золото достигла $2 075,09, превысив драгоценный предыдущий рекорд в $2 072,5 от 7 августа 2020 года.
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Прогнозы аналитиков
По мнению аналитиков, цены на золото сейчас находятся на пути, на котором могут достичь новых максимумов в следующем году и могут оставаться выше уровня 2 000 долларов США.
В качестве аргументов они приводят геополитическую неопределенность, вероятное ослабление доллара США и возможное снижение процентной ставки в США.
Напомним
Минфин продолжает формировать свой агрессивный портфель. Рост геополитических рисков и проблем в мировой экономике заставляет инвесторов убегать в защитные активы. К ним традиционно относится и золото. Но мы решили уложиться в этот металл не напрямую. Рассказываем, чем дополнили свой портфель и почему.
Комментарии - 5
Золото Вам не доллар