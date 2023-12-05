Рекордное соглашение: Фонд гарантирования реструктуризировал кредит «Велта» на 6 миллиардов перед Проминвестбанком

Между Проминвестбанком, ликвидацию которого осуществляет Фонд гарантирования вкладов физических лиц и ООО ПКФ «Велта» , заключено соглашение о реструктуризации задолженности этой компании перед банком на сумму 6 млрд грн. Это крупнейшее по сумме соглашение по реструктуризации, заключенное по программе Фонда, сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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Отмечается, что от представителей бизнеса, имеющих задолженность перед ликвидируемыми банками, продолжают поступать заявления на реструктуризацию задолженности.

«Это дело показывает, что реструктуризация выигрышная стратегия для всех сторон. Заемщик может беспрепятственно продолжать ведение бизнеса; Фонд и ликвидируемые банки получают денежный поток для удовлетворения требований кредиторов этих банков и возврата средств государству», — подчеркнула заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Белай.

Предыстория

Компания «Велта» заключила кредитный договор с Проминвестбанком в октябре 2011 года. Вырученные средства в размере $93 млн были направлены на строительство титанового горно-обогатительного комплекса в Кировоградской области.

Однако в 2014 году в результате поджога фабрики в пожаре компания потеряла около 60% мощностей. Это привело к потере более $60 млн прибыли и как следствие ограничило возможности расчета по кредитным обязательствам с Проминвестбанком в установленный срок.

«Почти 10 лет „Велта“ была заложником российского банка, все наши попытки по реструктуризации долга просто блокировались. Конструктивные переговоры начались только после того, как Проминвестбанк был передан в управление Фонда гарантирования в 2021 году», — отметил гендиректор компании Андрей Бродский.

«Велта» в целом уплатила Проминвестбанку до реструктуризации около 3,5 млрд грн.