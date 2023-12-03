Украинцы начали массово получать сообщения от мошенников, в которых им предлагают легкую и прибыльную работу онлайн. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
В ноябре клиенты monobank потеряли 65 миллионов: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме
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Мошенническая схема
Мошенники предлагают работу, которая вроде бы принесет немало средств и будет очень легкой. По словам Гороховского, злоумышленники поначалу могут даже выплатить небольшую сумму, но потом попытаются выманить гораздо больше.
«Вам будут давать какие-то тупые задания (лайкать приложения, писать отзывы, комментарии
После того, как украинцы понимают, что стали жертвами мошенников, они пытаются вернуть утраченные средства.
По словам Гороховского, в ноябре около 3 тысяч клиентов банка потеряли 65 млн грн.
«Эта схема у нас (в обращениях в поддержку) закодирована „заработок в интернете“ и только по обращениям в поддержку по итогам ноября около 3000 клиентов потеряли 65 миллионов гривен. И это только у нас, хотя нам удается выявлять и предотвращать более 70% таких попыток, но это непросто», — отметил соучредитель monobank.
Напомним
«Минфин» писал, что Национальная полиция Украины ликвидировала масштабную мошенническую схему по присвоению средств с банковских счетов граждан Украины. Злоумышленники получили доступ к счетам, с которых присвоили около 15 млн грн.
Комментарии - 1
близько 3000 клієнтів втратили 65 мільйонів гривень«
Жажда лёгких и больших заработков неистребима …
В среднем, по 21,5тыс грн с каждого …