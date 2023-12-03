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3 декабря 2023, 10:29 Читати українською

В ноябре клиенты monobank потеряли 65 миллионов: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

Украинцы начали массово получать сообщения от мошенников, в которых им предлагают легкую и прибыльную работу онлайн. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Украинцы начали массово получать сообщения от мошенников, в которых им предлагают легкую и прибыльную работу онлайн.
Фото: freepik.com

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Мошенническая схема

Мошенники предлагают работу, которая вроде бы принесет немало средств и будет очень легкой. По словам Гороховского, злоумышленники поначалу могут даже выплатить небольшую сумму, но потом попытаются выманить гораздо больше.

«Вам будут давать какие-то тупые задания (лайкать приложения, писать отзывы, комментарии и т. д.) вы получите немного денег (совсем немного), чтобы вы подумали, что все честно. Дадут немного и в конце попросят за свои деньги купить что-нибудь дорогое и пропадут», — объяснил он.

После того, как украинцы понимают, что стали жертвами мошенников, они пытаются вернуть утраченные средства.

По словам Гороховского, в ноябре около 3 тысяч клиентов банка потеряли 65 млн грн.

«Эта схема у нас (в обращениях в поддержку) закодирована „заработок в интернете“ и только по обращениям в поддержку по итогам ноября около 3000 клиентов потеряли 65 миллионов гривен. И это только у нас, хотя нам удается выявлять и предотвращать более 70% таких попыток, но это непросто», — отметил соучредитель monobank.

Напомним

«Минфин» писал, что Национальная полиция Украины ликвидировала масштабную мошенническую схему по присвоению средств с банковских счетов граждан Украины. Злоумышленники получили доступ к счетам, с которых присвоили около 15 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
3 декабря 2023, 11:23
#
«лише за зверненнями на підтримку за підсумками листопада
близько 3000 клієнтів втратили 65 мільйонів гривень«

Жажда лёгких и больших заработков неистребима …
В среднем, по 21,5тыс грн с каждого
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