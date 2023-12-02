«Дия» принимает участие в разработке европейского цифрового кошелька

«Дия» присоединилась к инициированной Еврокомиссией разработке EU Digital Wallet — цифровому кошельку для граждан ЕС. Об этом сообщает пресс-служба «Действия».

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«EUDIW — цифровой кошелек, инициатива Европейской комиссии, которая позволит гражданам ЕС идентифицировать себя и подтверждать личную информацию. Что сделает более удобными онлайн- и оффлайн-услуги во всем ЕС. Как наша „Дия“ в Украине», — говорится в сообщении.

С этим цифровым документом можно будет открывать банковские счета, подписывать бумаги и хранить цифровые документы, такие как водительские удостоверения, свидетельства профессионального статуса владельца кошелька, электронные рецепты и т. д.

«Наша цель в этом проекте — обеспечить возможность украинцам использовать „Дию“ в ЕС, а европейцам — свои EUDIW в Украине», — отметили разработчики.