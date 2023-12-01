Кредит для бизнеса: как получить, если деньги нужны уже сейчас

Из-за развязанной россией жестокой войны украинский бизнес существенно пострадал. Но, несмотря на потери, предприниматели продолжают работать, развиваться и нуждаться в дополнительном финансировании. Вместе с ПУМБ мы разобрались, что сейчас происходит в сегменте кредитования ФЛП и малого бизнеса, какие есть целесообразные предложения для предпринимателей, кто вообще может получить кредит и насколько это реально.

Какая ситуация с кредитованием бизнеса в Украине

Война внесла свои коррективы в этот процесс. Ограниченность территории кредитования (оккупация, прифронтовые зоны), ухудшение финансового состояния потенциальных заемщиков, повышение процентных ставок — все это новые условия, в которых приходится работать как банкам, так и бизнесу.

Но, несмотря на все сложности, украинские предприниматели продолжают активно брать займы, а финучреждения — их предоставлять.

«После начала войны заемщики были больше заинтересованы в финансировании оборотного капитала. То есть это краткосрочное финансирование на сроки до 12 месяцев. К счастью, сегодня украинский бизнес продолжает работать и развиваться, поэтому банк наблюдает растущий запрос и на инвестиционное кредитование. С началом онлайн-кредитования ФЛП, активно привлекать банковские средства стал и микросегмент», — говорят в ПУМБ.

По данным Министерства финансов, на 1 октября 2023 года, 29 банков-кредиторов обслуживали 23 175 кредитов на сумму 66,6 млрд гривен. При этом только в сентябре было заключено 807 кредитных договоров, на общую сумму 2,9 млрд гривен. Среди лидеров по сумме и количеству предоставленных займов есть не только государственные, но и коммерческие банки. И ПУМБ — один из них.

Какие суммы и цели кредитов для бизнеса

Согласно официальной статистике, украинские банки, по состоянию на 1 октября 2023 года, обслуживают больше всего кредитов в следующих сферах:

сельское хозяйство — 7 248 кредитов на общую сумму 36,7 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 9 903 кредита на 15,7 млрд грн;

перерабатывающая промышленность — 2 346 кредитов на 8,5 млрд грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 1 565 кредитов на 2,3 млрд грн.

В ПУМБ объяснили, что одним из важнейших вызовов для бизнеса в условиях войны, инфляции и роста цен является пополнение оборотных средств для решения своих текущих потребностей. В целом, среди основных целей, на которые предприниматели берут кредиты в 2023 году, банк выделил следующие:

антикризисные цели;

пополнение оборотных средств;

покупка техники;

покупка недвижимости;

рефинансирование кредитов;

открытие бизнеса;

другие цели.

При этом, по данным Минфина, пятерка лидеров по количеству кредитов в разрезе регионов выглядит так:

Киев — 1 951 кредит на сумму 5,8 млрд грн;

Днепропетровская область — 2 065 кредитов на 5,1 млрд грн;

Киевская область — 1 496 кредитов на 4,6 млрд грн;

Львовская область — 1 944 кредита на 4,5 млрд грн;

Одесская область — 1 591 кредит на почти 4,5 млрд грн.

Что касается суммы займа, которая может потребоваться тому или иному предприятию, то она напрямую зависит от размера бизнеса. Для среднего бизнеса она составляет в среднем 15 млн грн, для малого бизнеса — 5 млн грн.

Что касается проблемных задолженностей, то в ПУМБ оценивают уровень качества кредитных портфелей корпоративных клиентов в целом и клиентов малого бизнеса, как «очень хороший».

«Банк не наблюдает каких-либо тенденций со стороны заемщиков относительно того, чтобы искусственно воспользоваться общей экономической и ситуацией безопасности в Украине для того, чтобы уклониться от выполнения кредитных обязательств», — отмечают в ПУМБ.

В то же время, банк, наоборот, увидел обратную тенденцию в моделях поведения клиентов — даже если есть объективные трудности с ведением бизнеса из-за войны (например, связанные с вопросами безопасности или негативного влияния ограничений логистики), то относительно большая часть клиентов ориентирована на выполнение кредитных обязательств.

Какие кредиты для бизнеса предлагает ПУМБ

Кредитовать ФЛП украинские банки начали не так давно, потому и предлагает финансирование этого сегмента на рынке достаточно ограниченное количество финучреждений.

«До недавнего времени получить кредит физическое лицо-предприниматель имело возможность преимущественно как клиент-физлицо. Это объясняется тем, что оценить риски сотрудничества с данным сегментом банкам было очень сложно. Но осознание, сколько украинских ФЛП действительно нуждаются в дополнительном финансировании, заставило банки пересматривать свои подходы», — отмечают в ПУМБ.

Кредитование многочисленного сегмента — ФЛП — ПУМБ начал в прошлом году. Для этого банк разработал специальный онлайн-кредит «всеБІЗНЕС», оформив который, можно получить до 750 тысяч гривен. Кредит полностью дистанционный — от подачи заявки на согласование кредита до его получения. И, что важно, доступен даже новым ФЛП.

Преимущество быстрого онлайн-займа «всеБІЗНЕС» в том, что он не требует дополнительного времени и усилий предпринимателя при оформлении кредита. К примеру, на сбор пакета документов, поиск залога и поручителя. «Банк предлагает ФЛП альтернативу — скорость и простоту», — объясняют в ПУМБ.

Онлайн-кредит «всеБІЗНЕС» будет полезен, чтобы помочь в решении любых текущих вопросов предпринимателя: от срочного приобретения оборудования до выплаты заработной платы сотрудникам.

«Сам же процесс подачи заявки очень прост: для этого достаточно заполнить краткую анкету. После согласования кредита и подписания онлайн-договора деньги поступят на счет в считанные минуты и будут сразу доступны к использованию», — отмечают в банке.

Кстати, этот кредит уже оформили более 2 000 предпринимателей, а сумма выданных средств превышает 400 млн гривен.

Для бизнеса ПУМБ предлагает следующие кредитные программы:

«всеБІЗНЕС» для ФЛП (до 750 тыс. грн)

АвтоОвер — овердрафт под залог транспортного средства или с/х техники (до 2 млн грн)

Генеральный кредитный лимит — единственный кредитный договор, открывающий доступ к пользованию любым кредитным продуктом в течение года (до 30 млн грн)

Факторинг

Финансовый лизинг (до 5 млн грн)

Среди основных преимуществ сотрудничества бизнеса с ПУМБ, в банке называют скорость решений по согласованию кредита, которая составляет от 1 до 7 дней для юридических лиц. Для ФЛП, в рамках онлайн-займа «всеБІЗНЕС», одобрение финансирования можно получить в течение одного рабочего дня.

Как получить согласование кредита

Банкиры хорошо знают, при каких обстоятельствах предпринимателю могут не согласовать оформление займа. Среди главных причин называют:

наличие действующих просроченных кредитов;

плохую кредитную историю;

наличие исполнительных производств на взыскание задолженности;

отсутствие прозрачности бизнеса (оборотов по счету).

«Предприниматели должны понимать, что банк — это партнер, заинтересованный в процветании их бизнеса и построении долгосрочных отношений с клиентом. Поэтому с ним следует быть максимально откровенным, уметь честно коммуницировать о потребностях и возможностях бизнеса.

При этом ложно предоставленная информация о себе и бизнесе может сыграть против интересов потенциального заемщика", — говорят в ПУМБ.

Как для начинающих предпринимателей, так и для более опытного бизнеса, совет один — заботиться о своей репутации. Высокая репутация глазами банков включает сразу несколько параметров: и чистую кредитную историю, и честную и прозрачную деятельность с оборотами по счетам.

В банке предпринимателям советуют, не давая воли эмоциям, детально анализировать показатели своего бизнеса и рассчитывать эффект от привлечения кредитных средств, просчитывать, как бизнес будет погашать займ, а также проценты по нему.

И только после того, как предприниматель честно оценит свои возможности, обращаться за финансированием. Вместе со своим банкиром заемщик сможет выбрать самую оптимальную кредитную программу, которая поможет в достижении целей и решении задач именно его бизнеса.