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30 ноября 2023, 14:53 Читати українською

В новом составе правления Банка Кипра 6 граждан рф: что не так в работе FATF

Чтобы получать и дальше макрофинансовую помощь от ЕС и интегрироваться в Евросоюз, Украина должна привести свое антиотмывочное законодательство в соответствие европейским стандартам. Но и в нем немало пробелов, которые позволяют россии, как спонсору терроризма, оставаться безнаказанной. Об этом в колонке для «Минфина» пишет Владимир Гаркуша, управляющий партнер КАС Групп.

Чтобы получать и дальше макрофинансовую помощь от ЕС и интегрироваться в Евросоюз, Украина должна привести свое антиотмывочное законодательство в соответствие европейским стандартам.

Как Украина меняет антиотмывочное законодательство

Одним из требований Еврокомиссии и Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) была ратификация правил Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). 19 сентября 2023 года Кабинет министров одобрил соответствующий законопроект.

Комментируя это событие, премьер Денис Шмыгаль сообщил, что «Украина присоединится к рабочей группе по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях» и будет продолжать имплементацию стандартов FATF. «Выполняем условия получения макрофинансовой помощи от ЕС и обязательства на пути к членству в Евросоюзе», — сказал глава правительства.

Верховная Рада поддержала Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении порядка информации, необходимой для проведения финансового мониторинга»; Закон «О ратификации Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма»; Закон «О внесении изменений в Закон Украины „О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения“ по защите финансовой системы Украины от государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы EC 2018/843».

Как на вторжение рф в Украину отреагировала FATF

У FATF, как олицетворения европейского авангарда борьбы с грязными деньгами, есть свои внутренние бескомпромиссные процедуры и правила, которые должны действовать и во взаимных отношениях с партнерами.

А о чем говорят факты? В марте и апреле 2022 года FATF опубликовала заявление о том, что российское вторжение в Украину противоречит основным принципам FATF, направленным на содействие безопасности, защите и целостности мировой финансовой системы. В июне 2022 года FATF объявила, что россия больше не может занимать руководящие или консультативные должности, или принимать участие в принятии решений по установлению стандартов, процессов экспертной оценки организации, управления и членства.

В октябре 2022 года FATF наложила дополнительные ограничения на россию, в частности, запретила ей участвовать во всех текущих и будущих проектах и заседаниях организации, и ее региональных партнерских органов.

В феврале 2023 года, в связи с сообщениями о торговле российским оружием с юрисдикциями, находящимися под санкциями ООН, а также злонамеренной киберактивностью и продолжающимся вторжением в Украину, FATF объявила о своем решении приостановить членство страны-агрессора. То есть, по факту, организация избавилась от ее влияния на свою работу.

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Почему не работает резолюция Европарламента о признании рф спонсором терроризма

А дальше? — Россия совершила множество базовых нарушений, предусмотренных регламентами FATF, за малейшие из которых страна должна была автоматически попасть в «черные» санкционные списки. Одно из основных — финансирование терроризма. Ведь Европарламент принял резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма. Из текста резолюции: «В свете вышеупомянутого, Европарламент признает россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма». Но, как отметила председатель Европарламента госпожа Йоханссон, в настоящее время в Евросоюзе нет правовой базы для признания третьей страны государством, поддерживающим терроризм.

Нет и документов, которые регламентировали бы санкции в отношении государства-спонсора терроризма или как-то описывали правила взаимодействия с такими странами. Поэтому резолюция Европарламента пока не будет иметь никаких юридических последствий для россии.

Почему рф до сих пор не в «черном» списке FATF

Однако Евросоюзом объявлено об 11 пакетах санкций, включая отлучение от SWIFT Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка. Международным компаниям запрещено предоставление в россии бухгалтерских и консультационных услуг, услуг по связям с общественностью. То есть четко определен акцент, что отныне российская банковская система (в части валютных операций) работает не в присущем всем странам режиме, и за этим процессом отсутствует контроль со стороны субъектов первичного финансового мониторинга.

Более того, руководство россии само признало, что полностью финансировало ЧВК «Вагнер» (признано террористической организацией) на сумму 1 млрд долларов, а также сотрудничает со странами, которые находятся под санкциями ООН и внесены в «черный список» FATF, — Ираном и Северной Кореей.

Это более чем убедительные основания для FATF — организации, которая способствует безопасности, защите и целостности мировой финансовой системы и предотвращает финансирование терроризма, чтобы включить россию в свой «черный» список.

Такой шаг имел бы последствия не меньшие, если не большие, чем отключение от системы SWIFT нескольких ведущих банков рф. Результатом мог бы стать коллапс денежных потоков страны-агрессора не только в смысле проблем у российских банков с банками-корреспондентами, но и со всеми физическими и юридическими лицами — резидентами рф, причастными к международной торговле.

И что-нибудь произошло? А ничего. Несмотря на настойчивые заявления Украины, ни в июне 2023 года, ни на состоявшемся в Париже в октябре пленарном заседании не было принято решение о внесении россии ни в «черный», ни в «серый» списки FATF.

Даже более того! В «серый» список FATF на этом заседании была включена Болгария — известный мировой посредник на рынке вооружений, которая законно организовала поставку военной техники в Украину, как пол Европы вместе. И Хорватия, организовавшая перспективную транспортную логистику для украинского зерна через свой порт Риеку.

Лишними на этом празднике транспарентной справедливости от FATF стали бизнесмены из двух восточных оккупированных и Николаевской, и Запорожской областей. Под банковские ограничения, в контексте ответных санкций, попали бизнесы оккупированных россией территорий. Во многих европейских банках введены дополнительные compliance-процедуры и due diligence по отношению к клиентам, например, из городов Запорожья или Николаева, которые не являются, не были и никогда не будут оккупированными.

На этом фоне, как-то без особых возражений со стороны контролирующих европейских структур и FATF, произошли интересные события на Кипре. В новом составе правления Банка Кипра (Bank of Cyprus) теперь шесть граждан россии, а контрольный пакет Кипрского банка развития CDB Bank был выкуплен группой инвесторов из рф.

Автор:
Гаркуша Владимир
управляющий партнер Гаркуша Владимир
KAC Group
Источник: Минфин
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