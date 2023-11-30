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30 ноября 2023, 8:50 Читати українською

Инвестиция в готовый бизнес: какую франшизу выбрать в 2024 году

Деньги есть, начать собственный бизнес хочется, но не хватает идеи и опыта? Можно сделать это по проверенной технологии и под уже известной маркой — по франчайзингу.

Предприниматель может купить уже готовую бизнес-модель

Работает это так. Предприниматель (франчайзи) покупает у компании (франчайзера) готовую бизнес-модель, право на использование торговой марки, инструкции по производству товаров или услуг, базу контрагентов, необходимое оборудование, рекламу. Список составляющих франшизы у каждой компании может отличаться. Главное, начинающий предприниматель получает поддержку на старте и надежду на то, что он получится удачным.

«Минфин» подобрал несколько интересных франшиз, в которые можно инвестировать в 2024 году.

Sushi Story

Количество франшиз в Украине 49 франшиз и 30 собственных заведений
Стоимость франшизы От $3000
Необходимый начальный капитал От $25000
Вступительный взнос От $3000
Роялти (за месяц) 3,5%
Маркетинговый сбор (за месяц) 0%
Срок окупаемости От 18 мес.
Прибыль (за месяц) До $4000

Украинская сеть заведений японской и паназиатской кухни take away и доставки с 10-летним опытом. Сейчас заведения Sushi Story есть в Украине и Польше.

Франчайзи предлагают открытие бизнеса за 1,5 месяца. Он получит отработанную годами бизнес-модель, а также поддержку по любому вопросу. Но есть одно важное условие — ему нужно лично участвовать в бизнесе, а не быть исключительно инвестором.

Есть определенные требования и к помещению. Его размер должен составлять от 25 кв.м., а также должны быть все необходимые коммуникации.

После того, как франчайзи подпишет договор с компанией, начнется специальное обучение. Далее предприниматель получит такую ​​поддержку:

  • Сопровождение до открытия.
  • Сопровождение в течение 5 лет аккаунт-менеджера.
  • Размещение на сайте, в мобильном приложении, установка программного обеспечения, сезонное обновление меню и дизайн-макетов в течение 5 лет.

Война внесла свои коррективы в условия работы по франшизе.

«Уменьшился размер паушального взноса и арендные ставки для помещений. Стало дешевле и проще войти в этот бизнес. Спрос населения при этом не поменялся. Люди продолжают есть суши, но усилились риски увеличения срока окупаемости, в связи с разными факторами нестабильности в стране: курс доллара, обстрелы, оккупация и прочее», — отметила Ирина Лукияник, руководитель отдела франчайзинга Sushi Story Ukraine.

HelloHelen

Необходимый начальный капитал €10000
Вступительный взнос 0
Роялти (за месяц) 0
Маркетинговый сбор (за месяц) 0
Срок окупаемости 10 мес.
Прибыль (за месяц) €1900

HelloHelen занимается реализацией нишевой парфюмерии нового поколения премиум-качества. Сотрудничество предлагают в одном из двух форматов — либо опт для того, чтобы продавать продукцию в салонах красоты или разнообразных магазинах (с декором, цветами, одеждой), либо франшиза.

Что касается приобретения франшизы — у компании есть четкие требования. В первую очередь, в городе, где будет открываться торговая точка, должно быть от 200 000 населения. Размещать ее необходимо в топовых ТЦ или ТРЦ с самой лучшей позицией по отношению к конфигурации здания. Проходимость в таком месте должна быть более 1 000 человек в день. Самая лучшая локация — возле магазинов одежды или нижнего белья.

Поддержка франчайзи предоставляется в следующем виде:

  • Брендбук.
  • Макеты брендированных и рекламных материалов.
  • Маркетинговая подготовка к открытию.
  • Программа лояльности.
  • Приложение для формирования заказа.
  • Подключение и настройка информационных систем.
  • Обучение персонала работе с информационными системами.
  • План продаж перед открытием.
  • Единая ценовая политика.
  • Стандарты инвентаризации товаров и товарно-материальных ценностей.
  • Стандарты по ведению клиентской базы.
  • Портрет целевой аудитории.
  • Техники продаж, стандарты обслуживания клиентов.
  • Алгоритм действий в конфликтных ситуациях с покупателями.
  • Способы привлечения клиентов.
  • Методология поиска служащих.
  • Критерии подбора персонала.
  • Обучение по ассортименту и технике продаж, финальное тестирование сотрудников.
  • База обучающих материалов.

В целом, покупатель франшизы получает бизнес-модель с просчитанными рисками, которая доказала свою эффективность даже в кризисный период, продуманную до деталей схему взаимодействия с центральным офисом, помощь в подготовке персонала и эксклюзивные закупочные цены на качественную парфюмерию. И все это без паушального платежа и роялти.

О Маркет пиво и напитки

Количество франшиз в Украине 16
Стоимость франшизы Вступительный или паушальный взнос — $3000
Необходимый начальный капитал $3400 (включает стоимость франшизы, аренду и ремонт помешения, мебели и первой поставки товара, и маркетинг при запуске)
Роялти (за месяц) отсутствует
Маркетинговый сбор (за месяц) 6000 грн/мес.
Срок окупаемости 12−14 месяцев
Прибыль (за месяц) От $1500 до $2500 в первый год работы

«О Маркет» — сеть магазинов пива и напитков национального производителя «Оболонь», которая насчитывает 30 магазинов в Киеве и области, Полтаве, в Сумской и Хмельницкой областях. Среди ассортимента напитки производства столичной «Оболони» и региональных пивоварен в Фастове и Ахтырке, вина собственного импорта, снековая продукция и крепкий алкоголь.

Компания хочет видеть своим франчайзи предпринимателя с опытом в торговле и собственным капиталом для инвестиций, а новый магазин — в городе с более 40 000 населения.

Локации для размещения торговых точек должны иметь хороший транспортный и пешеходный трафик, а также парковочную зону. Преимуществом является соседство с маркетами, продуктовыми магазинами и сетевыми торговыми объектами.

«Соседство с конкурентами нас не пугает. Помещение желательно выбирать от 60 кв.м., обязательно с водопроводом и канализацией, и большим складом. Плюсом является наличие больших окон, работающих на привлечение клиентов», — объяснил Андрей Ярешко, управляющий сетью магазинов «О Маркет».

Франчайзи получают полную поддержку на всех этапах, начиная от поиска помещения, заканчивая дизайном, ассортиментом товаров и рекламой. Персонал новых магазинов проходит стажировку и учится на онлайн-платформе, все материалы доступны круглосуточно. Есть отдельный телеграмм-канал, где партнёр получает актуальную для работы информацию.

После открытия магазина за франчайзи закрепляется менеджер от «О Маркет», который контролирует поставки продукции и предоставляет другие рекомендации. Коммуникация происходит постоянно.

«О Маркет», как фирменная сеть «Оболони», работает с 2016 года, но франшизу компания начала продавать в 2023 году, учитывая большинство рисков.

«На наших собственных магазинах мы уже опробовали антикризисные решения: как обеспечить работу во время блекаутов, тревог и других малоприятных моментов. У нас есть уникальные продукты, эксклюзивно представленные только в сети „О Маркет“, которые имеют свою аудиторию. В конце концов, есть такой важный фактор, как цена — прямые поставки от производителя позволяют нам устанавливать честные цены для клиентов, и тем самым обеспечивать ожидаемый доход нашим партнерам», — резюмирует управляющий сетью «О Маркет».

Kramline

Количество франшиз в Украине 5
Необходимый начальный капитал 2 000 000 грн
Вступительный взнос 400 000 грн
Роялти (за месяц) 12 000 грн
Маркетинговый сбор (за месяц) 1 000 грн
Срок окупаемости 12−16 месяцев
Прибыль (за месяц) 104 500 грн

Kramline — новая компания на рынке франшиз, позволяющая инвестировать в эксклюзивную сеть рыбных магазинов. Франчайзер доставляет рыбу из 40 стран мира со всеми сертификатами качества и является крупнейшим импортером этой ниши на западе Украины. К тому же, компания организовала собственное производство пресерв, копченой и слабосоленой продукции.

Для старта сотрудничества к франчайзи есть следующие основные требования:

  • Площадь помещения — от 40 до 60 кв. м.
  • Локация — спальный район, близко к остановке общественного транспорта, желательно наличие парковки, якорных магазинов, аптек, почты, банкоматов и супермаркетов.
  • Помещение — МАФ или магазин с отдельным входом без лестницы, наличие витрины, места под вывеску.
  • Плотность населения — расстояние между магазинами Kramline: 1,5−2 км.
  • Технические характеристики: мощность не менее 30 кВт и наличие таких коммуникаций, как отопление, вода и канализация (желательно).

Оксана Кивак, руководитель отдела развития Крамар ЛТД, заверила «Минфин», что при открытии франшизы компания предоставляет полное сопровождение, обеспечивает обучение персоналу и все необходимые консультации. Предприниматель получает список акционных предложений по рекомендованным ценам до завершения договора.

EKONOMBUD

Количество франшиз в Украине 6
Стоимость франшизы $40000
Необходимый начальный капитал $10000
Вступительный взнос 0
Роялти (за месяц) 5%
Маркетинговый сбор (за месяц) $1000
Срок окупаемости 7−10 мес.
Прибыль (за месяц) Від $4000

EKONOMBUD оказывает строительные услуги по тепло- и гидроизоляции. Франчайзи получают полный комплект оборудования и транспорт для выполнения любой задачи по утеплению пенополиуретаном (ППУ), гидроизоляции полимочевиной (ПМ).

Покупатель франшизы должен быть предпринимателем в сфере строительства, готовым открыть полноценный филиал компании в своем регионе. Еще одно важное условие — работать нужно в областном центре.

Поддержка франчайзи оказывается в течение всего периода сотрудничества по следующим направлениям:

  • маркетинг;
  • юридическое;
  • финансовая;
  • HR;
  • отдела качества;
  • отдела продаж;
  • производство.

В EKONOMBUD готовы обеспечить франчайзи быстрый старт, возможность работать под известным именем, доступ к испытанным методам и технологиям и даже клиентов.

Компания и ее партнеры продолжают работать в Украине и получать прибыль. Даже сегодня, несмотря на великую войну. «Хотя, к сожалению, мы не можем работать на временно оккупированных территориях», — объяснил Андрей Бондарь, основатель франшизы. Также EKONOMBUD активно ищет партнеров для выхода на международные рынки.

Cyberion

Количество франшиз в Украине 5 собственных клубов, 10 по франшизе
Стоимость франшизы $13500
Необходимый начальный капитал от $80 000
Роялти (за месяц) 5%
Маркетинговый сбор (за месяц) 0
Срок окупаемости от 14 мес.
Прибыль (за месяц) от $5000

По этой франшизе можно открыть свой киберспортивный клуб. Это ниша, которая сейчас динамично развивается в мире. Украина, где киберспорт признали официальным видом спорта в 2020 году, подхватывает этот тренд. Поэтому в Cyberion считают, что сейчас есть возможности формировать его и занять топовые места на рынке.

Франчайзи помогают подобрать помещение, сделать дизайн-проект заведения. Далее обеспечивается полное сопровождение строительства с возможностью получить эксклюзивные скидки от всех поставщиков и подрядчиков. Отдельно проводится обучение администраторов и управляющего.

Эко Лавка

Количество франшиз в Украине 32
Необходимый начальный капитал общая сумма инвестиций около 800 тыс. грн
Вступительный взнос 65 000 грн
Роялти (за месяц) 3% от оборота
Маркетинговый сбор (за месяц) 0
Срок окупаемости 14−24 мес.
Прибыль (за месяц) 34000−300000 грн

Сеть гастромаркетов здорового питания, которая на рынке 12 лет и не прекращала работу, даже несмотря на войну. Франшизу можно открыть в любых районах, главное, чтобы локация с хорошим трафиком. Среди требований — фасад, базовый ремонт и площадь от 7 квадратных метров.

Что касается потенциального покупателя франшизы — требования минимальные. «Эко лавку» может открыть человек даже без опыта работы, франчайзер готов сотрудничать с таким партнером.

Fast Line Studio

Количество франшиз в Украине 2 салона в Украине, 3 салона в Польше
Стоимость франшизы €10000 паушальный взнос
Необходимый начальный капитал от €50 000
Вступительный взнос €10000
Роялти (за месяц) 8% от оборота
Маркетинговый сбор (за месяц) только оплата прямых рекламных расходов, согласно финансовому плану
Срок окупаемости 3 года
Прибыль (за месяц) €2500-€4000

Fast Line Studio — сеть салонов красоты с особым подходом к клиентам. Салон предоставляет параллельные услуги — за 90 минут в нем делают то, что другие салоны за 3−4 часа: маникюр, педикюр, брови и волосы. В итоге, клиенты существенно экономят время, а салон имеет возможность получить тройной доход.

Управляющий партнер сети салонов красоты Fast Line Studio Мария Терехова уточнила, что для открытия салона по франшизе понадобится помещение в жилом комплексе площадью 40−60 кв.м. При этом квартир в ЖК должно быть более чем 1 000.

I Love Kebab

Количество франшиз в Украине 100 заведений в 35 городах
Стоимость франшизы 1. в городах с количеством населения до 100 тыс. человек — $4000 паушальный взнос
2. в городах с количеством населения от 100 тыс. человек — $6000 паушальный взнос
Необходимый начальный капитал формат S — площадь заведения от 20 до 40 м². Сумма инвестиций составит от $30 000
формат M — площадь заведения от 40 до 80 м². Сумма инвестиций составит от $35 000
формат L — площадь заведения от 80 до 120 м². Сумма инвестиций составит от $45 000
Также, есть формат Фудтрак — новый, современный и очень удобный вид франшизы от I love kebab!
Ориентировочная стоимость открытия вагончика вместе с оборудованием от 30 000 $.
Роялти (за месяц) 2% от валовой прибыли
Маркетинговый сбор (за месяц) 0,5% от валовой прибыли
Срок окупаемости 12−20 мес.
Прибыль (за месяц) $1500-$10 000

Название говорит само за себя. Это — сеть заведений, в которой готовят кебаб с крафтовым мясом собственного приготовления и фирменным соусом.

У компании есть 2 вида сотрудничества с франчайзи: активная и пассивная модель. Первая предполагает полное вовлечение партнера в ведение бизнеса: изучение концепции, управление персоналом и контроль других процессов. Если же франчайзи выбирает пассивную модель, то он выступает в роли инвестора — финансирует проект, а управление заведением полностью берет на себя управляющая компания.

Источник: Минфин
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