Инвестиция в готовый бизнес: какую франшизу выбрать в 2024 году

Деньги есть, начать собственный бизнес хочется, но не хватает идеи и опыта? Можно сделать это по проверенной технологии и под уже известной маркой — по франчайзингу.

Работает это так. Предприниматель (франчайзи) покупает у компании (франчайзера) готовую бизнес-модель, право на использование торговой марки, инструкции по производству товаров или услуг, базу контрагентов, необходимое оборудование, рекламу. Список составляющих франшизы у каждой компании может отличаться. Главное, начинающий предприниматель получает поддержку на старте и надежду на то, что он получится удачным.

«Минфин» подобрал несколько интересных франшиз, в которые можно инвестировать в 2024 году.

Sushi Story