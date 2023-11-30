Деньги есть, начать собственный бизнес хочется, но не хватает идеи и опыта? Можно сделать это по проверенной технологии и под уже известной маркой — по франчайзингу.
Инвестиция в готовый бизнес: какую франшизу выбрать в 2024 году
Работает это так. Предприниматель (франчайзи) покупает у компании (франчайзера) готовую бизнес-модель, право на использование торговой марки, инструкции по производству товаров или услуг, базу контрагентов, необходимое оборудование, рекламу. Список составляющих франшизы у каждой компании может отличаться. Главное, начинающий предприниматель получает поддержку на старте и надежду на то, что он получится удачным.
«Минфин» подобрал несколько интересных франшиз, в которые можно инвестировать в 2024 году.
Sushi Story
|Количество франшиз в Украине
|49 франшиз и 30 собственных заведений
|Стоимость франшизы
|От $3000
|Необходимый начальный капитал
|От $25000
|Вступительный взнос
|От $3000
|Роялти (за месяц)
|3,5%
|Маркетинговый сбор (за месяц)
|0%
|Срок окупаемости
|От 18 мес.
|Прибыль (за месяц)
|До $4000
Украинская сеть заведений японской и паназиатской кухни take away и доставки с 10-летним опытом. Сейчас заведения Sushi Story есть в Украине и Польше.
Франчайзи предлагают открытие бизнеса за 1,5 месяца. Он получит отработанную годами бизнес-модель, а также поддержку по любому вопросу. Но есть одно важное условие — ему нужно лично участвовать в бизнесе, а не быть исключительно инвестором.
Есть определенные требования и к помещению. Его размер должен составлять от 25 кв.м., а также должны быть все необходимые коммуникации.
После того, как франчайзи подпишет договор с компанией, начнется специальное обучение. Далее предприниматель получит такую поддержку:
- Сопровождение до открытия.
- Сопровождение в течение 5 лет аккаунт-менеджера.
- Размещение на сайте, в мобильном приложении, установка программного обеспечения, сезонное обновление меню и дизайн-макетов в течение 5 лет.
Война внесла свои коррективы в условия работы по франшизе.
«Уменьшился размер паушального взноса и арендные ставки для помещений. Стало дешевле и проще войти в этот бизнес. Спрос населения при этом не поменялся. Люди продолжают есть суши, но усилились риски увеличения срока окупаемости, в связи с разными факторами нестабильности в стране: курс доллара, обстрелы, оккупация и прочее», — отметила Ирина Лукияник, руководитель отдела франчайзинга Sushi Story Ukraine.
HelloHelen
|Необходимый начальный капитал
|€10000
|Вступительный взнос
|0
|Роялти (за месяц)
|0
|Маркетинговый сбор (за месяц)
|0
|Срок окупаемости
|10 мес.
|Прибыль (за месяц)
|€1900
HelloHelen занимается реализацией нишевой парфюмерии нового поколения премиум-качества. Сотрудничество предлагают в одном из двух форматов — либо опт для того, чтобы продавать продукцию в салонах красоты или разнообразных магазинах (с декором, цветами, одеждой), либо франшиза.
Что касается приобретения франшизы — у компании есть четкие требования. В первую очередь, в городе, где будет открываться торговая точка, должно быть от 200 000 населения. Размещать ее необходимо в топовых ТЦ или ТРЦ с самой лучшей позицией по отношению к конфигурации здания. Проходимость в таком месте должна быть более 1 000 человек в день. Самая лучшая локация — возле магазинов одежды или нижнего белья.
Поддержка франчайзи предоставляется в следующем виде:
- Брендбук.
- Макеты брендированных и рекламных материалов.
- Маркетинговая подготовка к открытию.
- Программа лояльности.
- Приложение для формирования заказа.
- Подключение и настройка информационных систем.
- Обучение персонала работе с информационными системами.
- План продаж перед открытием.
- Единая ценовая политика.
- Стандарты инвентаризации товаров и товарно-материальных ценностей.
- Стандарты по ведению клиентской базы.
- Портрет целевой аудитории.
- Техники продаж, стандарты обслуживания клиентов.
- Алгоритм действий в конфликтных ситуациях с покупателями.
- Способы привлечения клиентов.
- Методология поиска служащих.
- Критерии подбора персонала.
- Обучение по ассортименту и технике продаж, финальное тестирование сотрудников.
- База обучающих материалов.
В целом, покупатель франшизы получает бизнес-модель с просчитанными рисками, которая доказала свою эффективность даже в кризисный период, продуманную до деталей схему взаимодействия с центральным офисом, помощь в подготовке персонала и эксклюзивные закупочные цены на качественную парфюмерию. И все это без паушального платежа и роялти.
О Маркет пиво и напитки
|Количество франшиз в Украине
|16
|Стоимость франшизы
|Вступительный или паушальный взнос — $3000
|Необходимый начальный капитал
|$3400 (включает стоимость франшизы, аренду и ремонт помешения, мебели и первой поставки товара, и маркетинг при запуске)
|Роялти (за месяц)
|отсутствует
|Маркетинговый сбор (за месяц)
|6000 грн/мес.
|Срок окупаемости
|12−14 месяцев
|Прибыль (за месяц)
|От $1500 до $2500 в первый год работы
«О Маркет» — сеть магазинов пива и напитков национального производителя «Оболонь», которая насчитывает 30 магазинов в Киеве и области, Полтаве, в Сумской и Хмельницкой областях. Среди ассортимента напитки производства столичной «Оболони» и региональных пивоварен в Фастове и Ахтырке, вина собственного импорта, снековая продукция и крепкий алкоголь.
Компания хочет видеть своим франчайзи предпринимателя с опытом в торговле и собственным капиталом для инвестиций, а новый магазин — в городе с более 40 000 населения.
Локации для размещения торговых точек должны иметь хороший транспортный и пешеходный трафик, а также парковочную зону. Преимуществом является соседство с маркетами, продуктовыми магазинами и сетевыми торговыми объектами.
«Соседство с конкурентами нас не пугает. Помещение желательно выбирать от 60 кв.м., обязательно с водопроводом и канализацией, и большим складом. Плюсом является наличие больших окон, работающих на привлечение клиентов», — объяснил Андрей Ярешко, управляющий сетью магазинов «О Маркет».
Франчайзи получают полную поддержку на всех этапах, начиная от поиска помещения, заканчивая дизайном, ассортиментом товаров и рекламой. Персонал новых магазинов проходит стажировку и учится на онлайн-платформе, все материалы доступны круглосуточно. Есть отдельный телеграмм-канал, где партнёр получает актуальную для работы информацию.
После открытия магазина за франчайзи закрепляется менеджер от «О Маркет», который контролирует поставки продукции и предоставляет другие рекомендации. Коммуникация происходит постоянно.
«О Маркет», как фирменная сеть «Оболони», работает с 2016 года, но франшизу компания начала продавать в 2023 году, учитывая большинство рисков.
«На наших собственных магазинах мы уже опробовали антикризисные решения: как обеспечить работу во время блекаутов, тревог и других малоприятных моментов. У нас есть уникальные продукты, эксклюзивно представленные только в сети „О Маркет“, которые имеют свою аудиторию. В конце концов, есть такой важный фактор, как цена — прямые поставки от производителя позволяют нам устанавливать честные цены для клиентов, и тем самым обеспечивать ожидаемый доход нашим партнерам», — резюмирует управляющий сетью «О Маркет».
Kramline
|Количество франшиз в Украине
|5
|Необходимый начальный капитал
|2 000 000 грн
|Вступительный взнос
|400 000 грн
|Роялти (за месяц)
|12 000 грн
|Маркетинговый сбор (за месяц)
|1 000 грн
|Срок окупаемости
|12−16 месяцев
|Прибыль (за месяц)
|104 500 грн
Kramline — новая компания на рынке франшиз, позволяющая инвестировать в эксклюзивную сеть рыбных магазинов. Франчайзер доставляет рыбу из 40 стран мира со всеми сертификатами качества и является крупнейшим импортером этой ниши на западе Украины. К тому же, компания организовала собственное производство пресерв, копченой и слабосоленой продукции.
Для старта сотрудничества к франчайзи есть следующие основные требования:
- Площадь помещения — от 40 до 60 кв. м.
- Локация — спальный район, близко к остановке общественного транспорта, желательно наличие парковки, якорных магазинов, аптек, почты, банкоматов и супермаркетов.
- Помещение — МАФ или магазин с отдельным входом без лестницы, наличие витрины, места под вывеску.
- Плотность населения — расстояние между магазинами Kramline: 1,5−2 км.
- Технические характеристики: мощность не менее 30 кВт и наличие таких коммуникаций, как отопление, вода и канализация (желательно).
Оксана Кивак, руководитель отдела развития Крамар ЛТД, заверила «Минфин», что при открытии франшизы компания предоставляет полное сопровождение, обеспечивает обучение персоналу и все необходимые консультации. Предприниматель получает список акционных предложений по рекомендованным ценам до завершения договора.
EKONOMBUD
|Количество франшиз в Украине
|6
|Стоимость франшизы
|$40000
|Необходимый начальный капитал
|$10000
|Вступительный взнос
|0
|Роялти (за месяц)
|5%
|Маркетинговый сбор (за месяц)
|$1000
|Срок окупаемости
|7−10 мес.
|Прибыль (за месяц)
|Від $4000
EKONOMBUD оказывает строительные услуги по тепло- и гидроизоляции. Франчайзи получают полный комплект оборудования и транспорт для выполнения любой задачи по утеплению пенополиуретаном (ППУ), гидроизоляции полимочевиной (ПМ).
Покупатель франшизы должен быть предпринимателем в сфере строительства, готовым открыть полноценный филиал компании в своем регионе. Еще одно важное условие — работать нужно в областном центре.
Поддержка франчайзи оказывается в течение всего периода сотрудничества по следующим направлениям:
- маркетинг;
- юридическое;
- финансовая;
- HR;
- отдела качества;
- отдела продаж;
- производство.
В EKONOMBUD готовы обеспечить франчайзи быстрый старт, возможность работать под известным именем, доступ к испытанным методам и технологиям и даже клиентов.
Компания и ее партнеры продолжают работать в Украине и получать прибыль. Даже сегодня, несмотря на великую войну. «Хотя, к сожалению, мы не можем работать на временно оккупированных территориях», — объяснил Андрей Бондарь, основатель франшизы. Также EKONOMBUD активно ищет партнеров для выхода на международные рынки.
Cyberion
|Количество франшиз в Украине
|5 собственных клубов, 10 по франшизе
|Стоимость франшизы
|$13500
|Необходимый начальный капитал
|от $80 000
|Роялти (за месяц)
|5%
|Маркетинговый сбор (за месяц)
|0
|Срок окупаемости
|от 14 мес.
|Прибыль (за месяц)
|от $5000
По этой франшизе можно открыть свой киберспортивный клуб. Это ниша, которая сейчас динамично развивается в мире. Украина, где киберспорт признали официальным видом спорта в 2020 году, подхватывает этот тренд. Поэтому в Cyberion считают, что сейчас есть возможности формировать его и занять топовые места на рынке.
Франчайзи помогают подобрать помещение, сделать дизайн-проект заведения. Далее обеспечивается полное сопровождение строительства с возможностью получить эксклюзивные скидки от всех поставщиков и подрядчиков. Отдельно проводится обучение администраторов и управляющего.
Эко Лавка
|Количество франшиз в Украине
|32
|Необходимый начальный капитал
|общая сумма инвестиций около 800 тыс. грн
|Вступительный взнос
|65 000 грн
|Роялти (за месяц)
|3% от оборота
|Маркетинговый сбор (за месяц)
|0
|Срок окупаемости
|14−24 мес.
|Прибыль (за месяц)
|34000−300000 грн
Сеть гастромаркетов здорового питания, которая на рынке 12 лет и не прекращала работу, даже несмотря на войну. Франшизу можно открыть в любых районах, главное, чтобы локация с хорошим трафиком. Среди требований — фасад, базовый ремонт и площадь от 7 квадратных метров.
Что касается потенциального покупателя франшизы — требования минимальные. «Эко лавку» может открыть человек даже без опыта работы, франчайзер готов сотрудничать с таким партнером.
Fast Line Studio
|Количество франшиз в Украине
|2 салона в Украине, 3 салона в Польше
|Стоимость франшизы
|€10000 паушальный взнос
|Необходимый начальный капитал
|от €50 000
|Вступительный взнос
|€10000
|Роялти (за месяц)
|8% от оборота
|Маркетинговый сбор (за месяц)
|только оплата прямых рекламных расходов, согласно финансовому плану
|Срок окупаемости
|3 года
|Прибыль (за месяц)
|€2500-€4000
Fast Line Studio — сеть салонов красоты с особым подходом к клиентам. Салон предоставляет параллельные услуги — за 90 минут в нем делают то, что другие салоны за 3−4 часа: маникюр, педикюр, брови и волосы. В итоге, клиенты существенно экономят время, а салон имеет возможность получить тройной доход.
Управляющий партнер сети салонов красоты Fast Line Studio Мария Терехова уточнила, что для открытия салона по франшизе понадобится помещение в жилом комплексе площадью 40−60 кв.м. При этом квартир в ЖК должно быть более чем 1 000.
I Love Kebab
|Количество франшиз в Украине
|100 заведений в 35 городах
|Стоимость франшизы
|1. в городах с количеством населения до 100 тыс. человек — $4000 паушальный взнос
2. в городах с количеством населения от 100 тыс. человек — $6000 паушальный взнос
|Необходимый начальный капитал
|формат S — площадь заведения от 20 до 40 м². Сумма инвестиций составит от $30 000
формат M — площадь заведения от 40 до 80 м². Сумма инвестиций составит от $35 000
формат L — площадь заведения от 80 до 120 м². Сумма инвестиций составит от $45 000
Также, есть формат Фудтрак — новый, современный и очень удобный вид франшизы от I love kebab!
Ориентировочная стоимость открытия вагончика вместе с оборудованием от 30 000 $.
|Роялти (за месяц)
|2% от валовой прибыли
|Маркетинговый сбор (за месяц)
|0,5% от валовой прибыли
|Срок окупаемости
|12−20 мес.
|Прибыль (за месяц)
|$1500-$10 000
Название говорит само за себя. Это — сеть заведений, в которой готовят кебаб с крафтовым мясом собственного приготовления и фирменным соусом.
У компании есть 2 вида сотрудничества с франчайзи: активная и пассивная модель. Первая предполагает полное вовлечение партнера в ведение бизнеса: изучение концепции, управление персоналом и контроль других процессов. Если же франчайзи выбирает пассивную модель, то он выступает в роли инвестора — финансирует проект, а управление заведением полностью берет на себя управляющая компания.
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