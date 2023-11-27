Более 26 млн долларов приобрели украинцы по специальному предложению от Sense Bank

В Черную пятницу Sense Bank установил «здоровый» курс доллара — 36.6. Приобрести валюту по специальному предложению можно было в цифровом банке Sense SuperApp в рамках месячных лимитов от НБУ .

Действие акции было запланировано к 00.00, 24 ноября и уже к 20:00 клиенты Sense Bank превысили стандартные показатели покупки валюты в 28 раз. Банк завершил акцию раньше, но объявил о дополнительном часе «здорового» курса в понедельник.

Всего за весь период действия предложения здорового курса от Sense Bank 12 682 украинцев приобрело 26 800 000 долларов.

Sense Bank — один из системно важных банков Украины с около 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 85 тыс. ФЛП. В банке работают около 4 тыс. сотрудников.