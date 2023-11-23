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23 ноября 2023, 18:17 Читати українською

Black Friday от Sense Bank: покупайте валюту по курсу 36,6

Клиенты Sense Bank смогут приобрести доллары по «здоровому» курсу — 36,6. Специальное предложение будет действовать только одни сутки и начнется в 00:00, 24 ноября*.

Как купить валюту по выгодному курсу?

1. Быть держателем двух карт Sense Bank (₴ и $)

Если вы еще не клиент банка, оформить карты вы можете за 5 минут в приложении Sense SuperApp, детали по ссылке Sense SuperApp — онлайн банкинг в твоем смартфоне (sensebank.ua)

2. Через приложение Sense SuperApp купить валюту,

учитывая ограничения от НБУ — 50 000 грн** — месячный лимит на покупку валюты в одном банке +200 000 грн* в месяц с последующим размещением ее на депозит от трех месяцев. В общей сложности можно купить 250 000 грн** в календарный месяц.

*В случае изменений на финансовом рынке, независимых от Банка, Sense Bank оставляет за собой право на изменение курса
**Сумы лимитов указаны в эквиваленте валюты

Sense Bank — один из системно важных банков Украины с около 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 85 тыс. ФЛП. В банке работают около 4 тыс. сотрудников.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
Тарас Ковляшенко
Тарас Ковляшенко
23 ноября 2023, 18:45
#
Топ, ща прокручу
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AlexZerg
AlexZerg
23 ноября 2023, 18:50
#
Чорному овощу акція точно сподобається))
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0
NN NN
NN NN
23 ноября 2023, 19:51
#
*У випадку змін на фінансовому ринку, незалежних від Банку, Sense Bank залишає за собою право на зміну курсу

то може і по 36 завтра зроблять?
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Андрій Клементьєв
Андрій Клементьєв
23 ноября 2023, 23:15
#
Нє, по 38 перерахують вже після покупки.
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0
Riojas
Riojas
23 ноября 2023, 21:50
#
Предлагаю подхватить эстафету другим банкам)
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