Топ-3 страховщиков-лидеров по количеству заключенных договоров ОСАГО

В 3-м квартале 2023 г. было заключено более 2,1 млн договоров ОСАГО . Об этом говорится в сообщении МТСБУ.

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По количеству заключенных договоров ОСАГО тройка страховщиков-лидеров выглядит следующим образом:

НАСК «ОРАНТА»

СХ «ТАС»

«Княжеская Виенна Иншуранс Групп».

По объему собранных страховых платежей первое место занимает СК «ТАС».

Сумма страховых платежей

Сумма страховых платежей составила 2,5 млрд грн.

По итогам 3-го кв. 2023 г. страховые компании урегулировали путем осуществления страховых выплат более 30,4 тыс. требований и уплатили пострадавшим в ДТП более 910,8 млн грн.

Лидерами по количеству выплат являются:

«ТАС»

НАСК «ОРАНТА»

«Княжеская Виенна Иншуранс Групп»

Сколько оформлено ОСАГО

За три квартала (январь-сентябрь) 2023 г. было заключено более 5,7 млн договоров ОСАГО. Показатель вырос на 9,3% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году. Сумма страховых платежей составила 6,3 млрд грн (+27,1%).

Страховые компании урегулировали путем осуществления страховых выплат 92,5 тыс. требований (на 11,8%) и уплатили пострадавшим в ДТП более 2,7 млрд грн (+36,1%).