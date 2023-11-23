Обзор ObmenAT24: Tether по лучшему курсу, наличка на трех континентах и благотворительные обменаты

На первый взгляд ObmenAT24 выглядит классическим криптообменником со стандартным функционалом. Но как только начинаешь пользоваться сервисом, понимаешь, что потенциал возможностей клиента здесь гораздо шире. С помощью Обменат24 можно купить или продать крипту, обменять электронные деньги, осуществить переводы в юанях, получить наличные в крупнейших городах Европы, Азии, Северной Америки. Словом, финансовый супермаркет эффективных решений в действии!

Твои возможности на ObmenAT24

Обменник предлагает продажу/покупку крипты и фиатных валют. Обменять можно доллары, евро, гривны, юани, польские злотые, фунты стерлингов, тенге и дирхамы. Из криптовалюты наибольшим спросом пользуется Tether (TRC20 USDT), но ресурс обеспечит проведение операций с Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Poligon и другой криптой.

Многие клиенты обменивают крипту, используя наличные деньги. Внести или забрать купюры можно в обменных пунктах в 24 городах Украины (ObmenAT24 работает через сети партнеров, например, такие как КИТ Group), а также в зарубежных офисах. Сервис проводит операции с наличными деньгами в 15 иностранных партнерских офисах, в том числе в Дубае, Стамбуле, Торонто, Варшаве, Братиславе, Вене, Барселоне, Мадриде, Праге.

Обменник также работает с электронными деньгами. На сайте ObmenAT24 можно легко и быстро обменять крипту, используя системы Wise, Perfect Money, Payoneer, Capitalist, Advanced Cash, Payeer, а также через карты VisaMasterCard (для доллара и евро), UnionPay (для юаня) через карты Моно и Приватбанка (для гривны) и Kaspi Bank, HalykBank (для тенге).

В октябре 2023-го Обменат24 запустил новое направление обмена — китайский юань (CNY). За крипту или электронные деньги можно приобрести безналичный юань на картах или счетах банков Китая.

Аудитория: предприниматели, айтишники, благотворительные фонды

За 8 лет услугами ObmenAT24 воспользовались более 1 млн клиентов. У сервиса «зеленая» репутация на BestChange — то есть существенно преобладают положительные отзывы и рекомендации. Благодаря своей многофункциональности Обменат24 заинтересовал многих клиентов с разными финансовыми потребностями.

👉 Бизнесмен Дмитрий хочет приобрести недвижимость в ОАЭ под офис. Он обменивает крипту на доллар и получает наличные деньги в нашем отделении в Дубае.

👉 Предприниматель Сергей покупает товар в Китае и должен рассчитаться с поставщиком в юанях. Он обменивает крипту на китайскую валюту, которую Обменат24 заводит на карту в Китае. Сергей знает, что это самый быстрый канал обмена. В то время как Обменат24 закроет его транзакцию в течение нескольких дней, платеж через SWIFT будет произведен через несколько недель.

👉 Айтишница Тамара из Одессы получает зарплату на электронный кошелек в USDT. Она переводит тезер в доллар/евро/гривну и получает наличные в местном отделении.

👉 Волонтер и основатель благотворительного фонда Алексей закупает подержанные автомобили и военную технику для ВСУ в западных странах. Операции производятся в крипте. Алексей приносит наличные деньги в отделение в Харькове, получает тезер на кошелек и рассчитывается с иностранным продавцом.

👉 Фрилансер-маркетолог Диана получает оплату за свои услуги в крипте. Она обменивает тезер на Обменат24 и получает гривну на карту или доллар готикой.

Преимущества работы с ObmenAT24

Выгодный курс и рыночные комиссии. Обменат24 дает наилучшие предложения по курсу и комиссии. Но они не являются константой и меняются в зависимости от колебаний на рынке. Еще один аргумент «за» — у сервиса отсутствуют скрытые комиссии. Репутация. 1,5 тыс. положительных отзывов на BestChange, частые рекомендации клиентов. Более 1 млн пользователей, довольных сервисом и обслуживанием. Большие резервы криптовалюты — около 700 тыс долл. в сутки Большой выбор платежных методов. Возможность обменивать крипту на разные валюты, электронные деньги, наличку обеспечивает проведение операции в одну транзакцию и, соответственно, клиента не «объедают» комиссии. Скорость. Менеджер обрабатывает заявку до 10 минут. Безопасные и надежные транзакции. Во избежание мошенничества менеджер всегда проверяет криптокошелек клиента, через который осуществляется обмен, — когда был создан или не фигурирует в «запретной зоне» (транзакции по наркоторговле, оружию, отмыванию средств, работа в рф) Около 3500 направлений для обмена в разных странах мира Простота и продуманный юзабилити. Чтобы совершить обмен на ObmenAT24, регистрация не обязательна. Интерфейс сайта интуитивно понятен, клиент производит обмен легко и быстро. Индивидуальный подход. Сапорт не только обрабатывает запросы, но и при необходимости консультирует клиента по альтернативным возможностям перевода средств. Конфиденциальность. Сервис гарантирует 100% анонимность при обмене.

Лояльность для клиентов — Фонд Обменатов

В январе 2022 года компания запустила программу лояльности — фонд Обменатов. Он наполняется с каждой транзакцией — со $100 в Фонд отчисляется 1 Обменат, который при выводе конвертируется в $0,1. Ежемесячно все накопления фонда разделяются на две равноценные части: одна из них направляется на благотворительность, другая — рандомно разыгрывается среди клиентов, воспользовавшихся сервисом. Победитель Обменатов забирает выигрыш при следующем обмене. За почти два года более 50 клиентов стали обладтелями выигрышных Обменатов.

Кроме того, криптосервис предлагает систему скидок для тех, кто регулярно обменивает крипту через ObmenAT24. Чем больше объемы транзакций, тем выше процент скидки. Клиент получает 5% скидки от комиссии Обмената при обмене $5 000−25 000, 10% — при сумме $25 000−75 000, 15% — если обменивает $75 000−100 000, 20% — при объеме от $100 000.

Дополнительный доход с реферальной программой ObmenAT24

Криптосервис предлагает стать участником реферальной программы и создать источник дополнительного дохода. Для заработка нужно зарегистрироваться в личном кабинете Obmenat24, сгенерировать реферальную ссылку и распространять ее среди аудитории потенциальных клиентов Обменат24. Мотивация за новых пользователей и их транзакции — процент от суммы обмена. Привлекать новых клиентов можно по модели «приведи друга», а также распространяя реферальные ссылки на площадках криптоинфлюэнсеров, на листингах, через CPA-сети.