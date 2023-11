Citigroup уволит более семи тысяч работников: акции корпорации падают

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Внутренняя реорганизация банковской группы предполагает сокращение 300 должностей старших менеджеров, чтобы упростить структуру корпорации.

Citigroup планирует отказаться от двух основных операционных подразделений фирмы и сосредоточится на пяти ключевых бизнесах: торговле, банковском деле, услугах, управлении капиталом и потребительских предложениях в США.

Кроме увольнения менеджеров, корпорация также сократит 7 тыс работников. В бюджет уже заложили сумму на выходное пособие, которое составляет $650 млн. Сокращения начнутся в начале 2024 года.

На фоне информации о массовых увольнениях, акции компании начали падать. К моменту написания материала стоимость составляла $45,26 (-0,22%).

Справка

Citibank — крупнейший международный банк, основанный в 1812 году как City Bank of New York, затем First National City Bank of New York. Сейчас Citibank — подразделение Citigroup, гигантской международной корпорации в области финансовых услуг. С марта 2007 года это самый крупный банк США среди холдингов.