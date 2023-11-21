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21 ноября 2023, 13:03 Читати українською

Citigroup уволит более семи тысяч работников: акции корпорации падают

Американская финансовая корпорация Citigroup Inc начинает наибольшую за 20 лет реструктуризацию. Компания планирует уволить 10% из топ-менеджмента и 7 тысяч сотрудников. Об этом пишет Bloomberg.

Американская финансовая корпорация Citigroup Inc начинает наибольшую за 20 лет реструктуризацию.
Фото: candorium.com

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Внутренняя реорганизация банковской группы предполагает сокращение 300 должностей старших менеджеров, чтобы упростить структуру корпорации.

Citigroup планирует отказаться от двух основных операционных подразделений фирмы и сосредоточится на пяти ключевых бизнесах: торговле, банковском деле, услугах, управлении капиталом и потребительских предложениях в США.

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Кроме увольнения менеджеров, корпорация также сократит 7 тыс работников. В бюджет уже заложили сумму на выходное пособие, которое составляет $650 млн. Сокращения начнутся в начале 2024 года.

На фоне информации о массовых увольнениях, акции компании начали падать. К моменту написания материала стоимость составляла $45,26 (-0,22%).

Справка

Citibank — крупнейший международный банк, основанный в 1812 году как City Bank of New York, затем First National City Bank of New York. Сейчас Citibank — подразделение Citigroup, гигантской международной корпорации в области финансовых услуг. С марта 2007 года это самый крупный банк США среди холдингов.

Источник: Минфин
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