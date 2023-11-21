Шайхет Игорь: инкассаторские услуги — от традиционных методов до диджитализации

Согласно законодательству, инкассацию в Украине могут осуществлять банки и небанковские организации, имеющие соответствующие лицензии на осуществление такой деятельности. Одним из провайдеров подобных услуг на рынке страны является частная инкассаторская компания «СИТ-СЕКЬЮРИТИ». Ее владелец Шайхет Игорь Олегович сообщает, что компания предоставляет своим клиентам возможность безопасной транспортировки средств и других ценных грузов к месту назначения на специальных бронированных автомобилях, оснащенных современными техническими средствами связи и безопасности. Эта услуга особенно важна для обслуживания сети торговых точек, оптовых компаний, автозаправочных станций, то есть юридических лиц, имеющих дело с выручкой. В чем же особенности работы современной частной инкассаторской компании в Украине?

География и принципы работы инкассаторской компании — Шайхет Игорь

Как говорит Игорь Шайхет, «СИТ-СЕКЬЮРИТИ» предоставляет услуги по инкассации практически во всех регионах Украины. Исключением являются только временно оккупированные территории. С началом полномасштабной войны компания не прекращала свою работу, хотя условия ее выполнения иногда бывают достаточно сложные. Это связано с ведением боевых действий и мобилизацией сотрудников, которые получают всяческую поддержку со стороны работодателя. Кроме того, компания постоянно помогает украинской армии: например, неоднократно передавала бронированные автомобили для ВСУ. Важно и то, что с недавнего времени ее официально признали объектом критической инфраструктуры.

— Наша компания — единственная среди частных инкассаторских организаций, которая приобрела статус объекта критической инфраструктуры. Такое признание свидетельствует о том, что регулятор (в данном случае — Национальный банк Украины) считает нас важными для экономики страны в такое нелегкое время, — комментирует Шайхет Игорь Олегович.

По его словам, в своей деятельности «СИТ-СЕКЬЮРИТИ» руководствуется Постановлениями и Решениями правления НБУ. Компания также имеет Лицензию № 1 на предоставление банкам услуг инкассации и Лицензию МВД на проведение охранной деятельности. Какой же спектр задач могут выполнять инкассаторы частной компании и каковы их полномочия?

Шайхет Игорь: инкассация в действии — от встречи с клиентом до зачисления средств

Инкассатор — это должностное лицо, в обязанности которого входит собственно инкассация, то есть сбор и перевозка наличных денег или других ценных грузов к месту назначения. Игорь Шайхет рассказывает, что в его компании эти функции выполняют квалифицированные специалисты, которые проходят спецподготовку и обучение.

Первый этап их работы состоит в том, что инкассаторы приезжают к клиенту, фиксируют сумму наличных, которая находится в специальных сейф-пакетах, и наличие необходимой документации.

— Хочу отметить, что сейф-пакеты с нашим логотипом и уникальными номерами, которые не повторяются, клиент получает заранее. Каждому номеру присвоен штрих-код. Он считывается с помощью «умного устройства», работающего на основе специальной программы. Инкассаторы сканируют сейф-пакеты и фиксируют факт их передачи путем выдачи чека с информацией о сумме наличных и клиенте, который заказал у нас услугу. Важно подчеркнуть, что при передаче средств инкассаторы ни в коем случае не касаются купюр. Они только действуют по указанной процедуре и проверяют целостность сейф-пакета, — объясняет Шайхет Игорь Олегович.

По такому принципу специалисты частной инкассаторской компании действуют во всех торговых точках клиента. Конечный пункт назначения — офис компании. Здесь кассиры принимают проинкассированные сейф-пакеты с наличными деньгами от бригады инкассаторов, после чего пересчитывают наличные в кассовом центре. Весь процесс передачи и пересчета происходит фиксирует система видеонаблюдения.

— Если при пересчете наличных денег кассиры обнаруживаютподозрительные купюры, мы их отправляем на доследование в НБУ. В таком случае клиенту на текущий счет перечисляется сумма проинкассированных средств за исключением сомнительных банкнот, — уточняет Игорь Шайхет.

Диджитализация как приоритет в работе инкассаторской компании — Шайхет Игорь

Одна из основных задач инкассаторской компании — организовать безопасную, надежную перевозку средств и других ценностей. Как говорит Игорь Шайхет, в «СИТ-СЕКЬЮРИТИ» работают ответственно, с использованием передового технического оборудования и систем безопасности. По мнению руководителя, услуги современной инкассаторской службы должны основываться исключительно на следующих приоритетах:

●Удобство. Постоянная готовность осуществлять инкассацию по запросам клиентов.

● Скорость действий. Оперативная транспортировка и перерасчет инкассированных средств на текущий счет клиента.

● Минимизация рисков. С момента передачи ценностей службе инкассации, она берет на себя ответственность за их сохранность и целостность.

● Конфиденциальность. Обеспечение полной конфиденциальности информации о перевозке ценностей или наличных денег.

● Бесперебойность. Бизнес-процесс организован таким образом, что инкассация осуществляется всегда независимо от наличия электроэнергии или Интернета.

Компания придерживается перечисленных принципов. При этом ее работа постоянно модернизируется, применяются современные технологии в соответствии с мировыми стандартами.

— Мы видим все в реальном времени — что, где, когда происходит у нас и от какого клиента инкассируется наличность. Поэтому благодаря современным технологиям инкассацию можем проводить и онлайн, — рассказывает Шайхет Игорь Олегович.

Представители «СИТ-СЕКЬЮРИТИ» акцентируют внимание на том, что их инкассаторская компания уникальна в своей деятельности. Когда речь идет об автономности и скорости проведения процесса инкассации, она не имеет аналогов на рынке Украины и даже Европы.

— «Умная система», на которой построена процедура инкассации в нашей компании, работает всегда и при любых условиях. Во время обналичивания наши специалисты печатают сопроводительные документы на принтере, оснащенном аккумулятором. Мы не требуем от клиента наличия электроэнергии, Интернет-соединения или компьютера, это совсем не обязательно. Клиентам ничего не нужно печатать или заполнять от руки, наша система все делает автоматически, максимально исключая из процесса инкассации человеческий фактор. Благодаря диджитализации время всей процедуры сокращается до 35 секунд. А для ее проведения нужен смартфон и связанные с ним устройства, — отмечает Игорь Шайхет.

Таким образом, подобный формат инкассации частной компанией разрушает все стереотипы этой процедуры. От ее традиционного понятия остался только механизм и его сущность, а инструменты кардинально изменились и модернизировались благодаря современным технологиям. Важно и то, что исполнители услуги идут в ногу со временем, перенимая международный опыт работы инкассаторской службы, улучшают его, адаптируя к условиям нашей страны.