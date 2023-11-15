Появились первые фото электромобиля от Xiaomi

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 ноября 2023, 19:43 Читати українською

Появились первые фото электромобиля от Xiaomi

В сети появились официальные фото электромобиля от Xiaomi, получившего название Xiaomi SU7. Первый электромобиль от китайского производителя электроники поступит в производство с декабря. Об этом сообщает CarNewsChina.

В сети появились официальные фото электромобиля от Xiaomi, получившего название Xiaomi SU7.
Фото: carnewschina.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Новый Xiaomi SU7 (ранее известный как MS11 Modena) будет производиться по контракту Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC), а не Xiaomi в пригороде Пекина.

Размеры Xiaomi SU7

  • длина — 4997 мм;
  • ширина — 1963 мм;
  • высота — 1455 мм;
  • колесная база — 3000 мм;
  • масса — 1980 кг в заднеприводной версии и 2205 кг в полноприводной.

Электромобиль Xiaomi SU7 отличается обтекаемым дизайном с наклонной крышей и стреловидными фарами. Крыша электрокара полностью стеклянная, а сзади установлен выдвижной спойлер. На выбор предлагаются колесные диски на 19 или 20 дюймов.

Новый автомобиль имеет две версии: 300-сильный электрокар с задним приводом и 673-сильная полноприводная версия. Максимальная скорость будет составлять 210 и 265 км/ч соответственно. Запас хода будет составлять от 600 до 800 км.

Xiaomi SU7 будет доступен в двух цветах салона, с лидером на переднем лобовом стекле и без него.

Салон Xiaomi SU7 не показали на официальных фото, но рассекретили на шпионских снимках. Внутри установлен небольшой виртуальный приборный щиток и большой экран. Электрокар получит систему распознавания лица и автопилота.

Модель электромотора TZ220XS000, изготовленная компанией United Automotive Electronics Co., Ltd. Он также будет оснащен функцией ETC, системой, позволяющей водителям автоматически оплачивать проезд по платным дорогам, не останавливая авто.

Авто SU7 будет работать на базе HyperOS, своей операционной системы Xiaomi, которая может работать как на смартфонах, так и на автомобилях.

Стоимость

Официальной цены пока нет, но ожидается, что электрокар будет стоить примерно 200 000 — 260 000 юаней ($27 500 — 36 500) и станет конкурентом Tesla Model 3.

Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от Минфина — Жить на проценты.

Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!

Присоединяйся к нам по этой ссылке !

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+60
shabash
shabash
15 ноября 2023, 20:23
#
Нужно больше пиара международных спонсоров войны (https://minfin.com.ua/2023/04/14/104074323/)

:-D
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами