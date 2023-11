Появились первые фото электромобиля от Xiaomi

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Новый Xiaomi SU7 (ранее известный как MS11 Modena) будет производиться по контракту Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC), а не Xiaomi в пригороде Пекина.

Размеры Xiaomi SU7

длина — 4997 мм;

ширина — 1963 мм;

высота — 1455 мм;

колесная база — 3000 мм;

масса — 1980 кг в заднеприводной версии и 2205 кг в полноприводной.

Электромобиль Xiaomi SU7 отличается обтекаемым дизайном с наклонной крышей и стреловидными фарами. Крыша электрокара полностью стеклянная, а сзади установлен выдвижной спойлер. На выбор предлагаются колесные диски на 19 или 20 дюймов.

Новый автомобиль имеет две версии: 300-сильный электрокар с задним приводом и 673-сильная полноприводная версия. Максимальная скорость будет составлять 210 и 265 км/ч соответственно. Запас хода будет составлять от 600 до 800 км.

Xiaomi SU7 будет доступен в двух цветах салона, с лидером на переднем лобовом стекле и без него.

Салон Xiaomi SU7 не показали на официальных фото, но рассекретили на шпионских снимках. Внутри установлен небольшой виртуальный приборный щиток и большой экран. Электрокар получит систему распознавания лица и автопилота.

Модель электромотора TZ220XS000, изготовленная компанией United Automotive Electronics Co., Ltd. Он также будет оснащен функцией ETC, системой, позволяющей водителям автоматически оплачивать проезд по платным дорогам, не останавливая авто.

Авто SU7 будет работать на базе HyperOS, своей операционной системы Xiaomi, которая может работать как на смартфонах, так и на автомобилях.

Стоимость

Официальной цены пока нет, но ожидается, что электрокар будет стоить примерно 200 000 — 260 000 юаней ($27 500 — 36 500) и станет конкурентом Tesla Model 3.