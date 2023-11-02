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2 ноября 2023, 17:56 Читати українською

Украина подписала международную декларацию по безопасности использования искусственного интеллекта

Чтобы внедрять искусственный интеллект безопасно и наравне с другими государствами, Украина подписала международную декларацию по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Чтобы внедрять искусственный интеллект безопасно и наравне с другими государствами, Украина подписала международную декларацию по безопасности.
Фото: pixabay.com

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«Украина должна стать передовой страной в развитии искусственного интеллекта. Чтобы внедрять АІ (Artificial intelligence — ред.) безопасно и наравне с другими государствами, заместитель министра Георгий Дубинский подписал международную декларацию по безопасности», — говорится в сообщении.

Это произошло на самом масштабном саммите по безопасности искусственного интеллекта — AI Safety Summit. Кроме Украины, декларацию подписали еще 29 стран, в том числе США, Австралия и страны ЕС, а также Китай, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Что изменится

Искусственный интеллект будет развиваться в интересах государства, бизнеса и граждан. В декларации есть информация о всех последних исследованиях в области ИИ, о потенциальных рисках технологии, таких как потеря контроля и потенциальные негативные последствия использования.

Напомним

«Минфин» писал, что по данным исследовательской организации International Data Corporation (IDC), к 2027 году мировой рынок программного обеспечения на основе искусственного интеллекта достигнет $251 млрд.

Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от Минфина — Жить на проценты.

Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал.

Простыми словами о важном! Присоединяйся к нам по этой ссылке !

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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