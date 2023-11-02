Украина подписала международную декларацию по безопасности использования искусственного интеллекта

Чтобы внедрять искусственный интеллект безопасно и наравне с другими государствами, Украина подписала международную декларацию по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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«Украина должна стать передовой страной в развитии искусственного интеллекта. Чтобы внедрять АІ (Artificial intelligence — ред.) безопасно и наравне с другими государствами, заместитель министра Георгий Дубинский подписал международную декларацию по безопасности», — говорится в сообщении.

Это произошло на самом масштабном саммите по безопасности искусственного интеллекта — AI Safety Summit. Кроме Украины, декларацию подписали еще 29 стран, в том числе США, Австралия и страны ЕС, а также Китай, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Что изменится

Искусственный интеллект будет развиваться в интересах государства, бизнеса и граждан. В декларации есть информация о всех последних исследованиях в области ИИ, о потенциальных рисках технологии, таких как потеря контроля и потенциальные негативные последствия использования.

Напомним

«Минфин» писал, что по данным исследовательской организации International Data Corporation (IDC), к 2027 году мировой рынок программного обеспечения на основе искусственного интеллекта достигнет $251 млрд.