Компании рынка недвижимости основали Украинскую ассоциацию девелоперов

Кто вошел

В Украинскую ассоциацию девелоперов вошли:Stolitsa Group, KAN Development,Интергал-Буд,Укрбуд Инвест,UDP, Русановка инвест, Perfect Group, РИЭЛ, Д-И-М, АО «Позняки-жил-строй» (Taryan group), Украинские строительные системы, SAGA Development, Futura Hata, Кузнечная недвижимость, IB alliance, НЕСТ, Стандарт консалтинг групп, Ave-New и Ассоциация западноукраинских застройщиков.

Какая задача ассоциации

Председатель правления ассоциации Евгений Фаворов отметил, что задача ассоциации состоит в объединении экспертизы и возможностей ведущих компаний по развитию украинских городов.

«Восстановление и развитие городов — это ключевая задача для восстановления украинской экономики и преодоления колоссального демографического кризиса, который усугубляется в результате полномасштабной российской агрессии. Это будет возможно, если Украина будет внедрять лучшие мировые подходы к регулированию сферы девелопмента и планированию городского развития», — отметил он.

По словам Фаворова, украинская ассоциация девелоперов создана как платформа для коммуникации между бизнесом, экспертной средой, государством и органами местного самоуправления.

Члены организации изложили видение своей роли в процессе восстановления в «Декларации учредителей». Среди ключевых направлений работы: аналитическая деятельность, участие в оценке и разработке нормативно правовых актов, оперативное информирование украинских СМИ и зарубежных партнеров Украины о ситуации и возможностях украинского рынка девелопмента.