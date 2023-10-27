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27 октября 2023, 13:04 Читати українською

За первые две недели выплат по гарантиям Фонд рассчитался с вкладчиками Укрстройинвестбанка на 81%

По состоянию на 25 октября 2023 Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам АО «Укрстройинвестбанк» почти 430 млн грн гарантированного возмещения по вкладам, что составляет 81% от общей суммы, предназначенной к выплате. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

По состоянию на 25 октября 2023 Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам АО «Укрстройинвестбанк» почти 430 млн грн гарантированного возмещения по вкладам, что составляет 81% от общей суммы, предназначенной к выплате.
Фото: informator.ua

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Отмечается, что почти 19% средств было получено вкладчиками дистанционно, без посещения отделений банков-агентов Фонда, около 2% — через «Дию».

«Большинство вкладчиков получают свои деньги в первые недели выплат, и мы полностью обеспечиваем этот процесс. В то же время гарантированные выплаты будут производиться на протяжении всей процедуры ликвидации банка», — отметила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Наталья Рудуха.

Она также напомнила, что на сегодняшний день для вкладчиков неплатежеспособных банков существует уже три способа получения гарантированной суммы:

  • в отделении любого банка-агента;
  • путем дистанционных онлайн-выплат, которые предлагают своим клиентам пять банков-агентов Фонда;
  • через систему «Дия».

Для получения гарантированного возмещения непосредственно в отделении банка-агента Фонда достаточно иметь при себе только паспорт и ИНН.

Дистанционные онлайн-выплаты осуществляют 5 банков-агентов:

Напомним

Вкладчикам Укрстройинвестбанка возмещаются вклады в размере 100%, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 7 октября 2023 года. Поскольку вывод банка начат уже во время действия Закона Украины № 2180-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», которым введено полное возмещение вкладов во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его завершение.

Процедура ликвидации Укрстройинвестбанка начата 6 октября 2023 года. С 29 сентября 2023 года Фонд приступил к гарантированным выплатам по договорам банковского вклада, срок действия которых истек до 7 сентября 2023 года включительно и по текущим счетам, а с 11 октября 2023 года — по остальным вкладам.

Источник: Минфин
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