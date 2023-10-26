Коломойский передал управление корпоративными правами 1+1 media коллективу группы

Находящийся под стражей по делу о завладении средствами Приватбанка Бенефициарный владелец группы компаний 1+1 media Игорь Коломойский передал свои корпоративные права в медиахолдинге в управление трудовому коллективу компании в лице действующего гендиректора Ярослава Пахольчука. Об этом говорится в заявлении 1+1 media.

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Коломойский принял решение о передаче корпоративных прав 23 октября. Соответствующее заявление было адресовано трудовому коллективу медиагруппы и Национальному совету по телевидению и радиовещанию.

«Мною принято решение о передаче принадлежащих мне корпоративных прав в управление трудовому коллективу, в лице Пахольчука Ярослава Валерьевича, генерального директора ООО „Телерадиокомпания „Студия 1+1““, который как представитель будет действовать в интересах компаний и по поручению трудового коллектива», — говорится в заявлении Игоря Коломойского.

В заявлении 1+1 говорится, что полномочия по управлению корпоративными правами предусматривают возможность управляющего принимать от своего имени любые необходимые решения, кроме отчуждения и/или обременения корпоративных прав, принадлежащих Коломойскому, и получения дивидендов.

«Передача корпоративных прав в управление не приведет к изменению конечного бенефициарного владельца группы 1+1 media, решающее влияние (контроль) остается за Игорем Коломойским», — отметили в медиагруппе.

Решение о передаче корпоративных прав было принято на 5 лет. 1+1 объясняет его «необходимостью защиты и соблюдения принципов свободы слова, беспристрастности и объективного освещения событий, являющихся критически важными факторами существования медиакомпании в условиях большой войны». А также тем, что в настоящее время Коломойский не может полноценно осуществлять свои полномочия, поскольку находится под стражей со 2 сентября.

«На сегодняшний день крайне важно, особенно в условиях турбулентности и полномасштабного вторжения, сохранить рабочий механизм, который формировался годами, и обеспечить непрерывность работы команды для выполнения возложенных на нее задач по информационной обороноспособности страны», — резюмировал Коломойский.

Напомним

«Минфин» писал, что Шевченковский суд Киева покинул Коломойского под арестом с альтернативой залогу в 3,8 миллиарда.

Что этому предшествовало

2 сентября СБУ, БЭП и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.

15 сентября Шевченковский районный суд переизбрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому, которое получило новое подозрение по трем статьям — по делу о завладении 5,8 млрд гривен. Судья изменил меру пресечения в части залога, установив ее размер 3 млрд 891 млн гривен.

7 сентября Коломойский получил подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура после оглашения подозрения Игорю Коломойскому приняли меры по аресту его активов.