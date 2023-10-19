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19 октября 2023, 18:58 Читати українською

Госслужба занятости начала выдавать ваучеры до 27 тысяч для обучения на сапера

Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры до 27 000 грн на обучение по профессии сапер. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры до 27 000 грн на обучение по профессии сапер.
Фото: НБУ

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Обучение по профессии «сапер» в Украине будет осуществляться в восьми учебных заведениях для следующих категорий граждан:

  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • участники боевых действий (УБД);
  • уволены с военной службы;
  • 45+ лет;
  • люди, получившие ранения в результате войны;
  • лица с инвалидностью;
  • люди, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Человек, относящийся к вышеназванным категориям, имеет профессионально-техническое, профессиональное или высшее образование, сможет получить ваучер на обучение номиналом до 27 000 грн и пройти соответствующее обучение.

Как подать заявку

Подать заявку или узнать подробнее об услуге можно по ссылке.

«Сейчас Украина — наиболее заминированная страна в мире. Подготовка специалистов по разминированию, с одной стороны, поможет восстановлению экономики, а с другой — поможет социальной адаптации украинцев, которые возвращаются из армии к мирной жизни, или тем или иным способом пострадали во время войны», — объяснила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, более 174 тысяч квадратных километров территории Украины потенциально загрязнены взрывоопасными предметами.

«Поэтому гуманитарное разминирование — один из критически важных для Украины вопросов. Это возможность спасти жизнь и защитить безопасность населения. А еще возможность восстановить экономику. Мы не можем ждать окончания военных действий, мы должны действовать уже сегодня», — отметила первый вице-премьер.

Напомним

Список профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер на обучение, включает не только профессию «сапер», а всего 124 наименований.

С начала года ваучер на обучение получили 15 187 человек. Профинансировано по программе 178 млн грн.

Топ-10 профессий и специальностей, по которым были выданы ваучеры: психология, медсестринство, социальная работа, среднее образование (по предметным специальностям), дошкольное образование, повар, водитель автотранспорта, электрогазосварщик, тракторист-машинист, охранник.

Источник: Минфин
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