За 8 месяцев банки уплатили 17 миллиардов налога на прибыль. Названы самые прибыльные банки

За 8 месяцев с начала 2023 года, прибыльные банки уплатили 17 млрд грн налога на прибыль, из которого на долю государственных банков приходится 55,2%, на банки отнесены к иностранным банковским группам — 31,8%, на банки с частным капиталом — 13 %. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Согласно данным Национального банка, из 64 банков, действующих на 1 сентября 2023 года, 55 были прибыльными. Они зафиксировали чистую прибыль (после налогообложения) на уровне 95,22 млрд. грн.

Самые прибыльные банки

Убыточные банки

При этом 9 банков демонстрировали убыток, который за отчетный период составил 0,15 млрд грн. Из них один банк (Укрстройинвестбанк) в сентябре был выведен с рынка.

По группе банков, отнесенных к иностранным банковским группам, убыточным был один банк — Правэкс Банк (минус 42 млн грн).

По группе банков с частным капиталом наибольший ущерб демонстрировал Мотор Банк (также минус 42 млн грн).

Напомним

«Минфин» писал, что Национальный банк, учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принял решение от 5 октября 2023 г. № 350-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Украинский строительно-инвестиционный банк».

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