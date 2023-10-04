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4 октября 2023, 13:46 Читати українською

TikTok тестирует платную подписку без рекламы

Социальная сеть TikTok тестирует новую месячную подписку, которая позволит использовать платформу по обмену видео без рекламы. Об этом сообщает BBC.

Социальная сеть TikTok тестирует новую месячную подписку, которая позволит использовать платформу по обмену видео без рекламы.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Материнская компания TikTok, ByteDance, проводит тестирование этой новой услуги на англоязычном рынке за пределами США, но отказалась комментировать, где именно.

Стоимость подписки

По словам BBC, подписка на TikTok без рекламы будет стоить $4,99 в месяц.

Сейчас TikTok показывает персонализированную рекламу для всех пользователей старше 18 лет.

Портал TechCrunch сообщает, что тестирование небольшое и нет уверенности, что подписку введут во всем мире.

Сейчас YouTube и X (бывший Twitter) являются одними из сайтов, которые уже предлагают меньше рекламы или вообще не показывают рекламные объявления за ежемесячную плату.

Сколько зарабатывает TikTok

ByteDance не публикует свои финансовые результаты, но, как сообщается, в 2022 году материнская компания TikTok заработала $85 млрд.

Insider Intelligence оценивает, что в прошлом году TikTok заработал $9,98 млрд. дохода от рекламы.

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Напомним

«Минфин» писал, что в сентябре этого года TikTok оштрафовали на 345 млн евро за нарушение законов о конфиденциальности по обработке персональных данных детей в Европейском Союзе.

Источник: Минфин
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