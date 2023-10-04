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4 октября 2023, 11:58 Читати українською

Коллективный иск против Binance, адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида против свидетеля из Украины: что нового на крипторынке

Главное на криптовалютном рынке.

Главное на криптовалютном рынке.
Фото: pixabay.com

Объемы торгов фьючерсными ETF на ETH в первый день составили всего $2 миллиона

В понедельник, 2 октября, были запущены 9 фьючерсных ETH ETF. К полудню объем торгов для новой группы составил $2 млн, что намного ниже в сравнении с запущенным ранее инструментом для биткоина — BITO — который собрал $200 млн за первые 15 минут. По словам аналитика Bloomberg Эрика Балчунаса, данные цифры в целом характерны для нового ETF, но «малы» для актива вроде Ethereum.

По его данным, лидером стал продукт от Valkyrie на базе корзины из первой и второй по капитализации криптовалют ($787 000). Показатель ETF только на основе фьючерсов на Ethereum от VanEck едва превысил отметку в $300 000.

Суммарно по шести биржевым фондам только на основе Ethereum-фьючерсов оборот по итогам дня составил $1,92 млн, в том числе по ProShares Ether Strategy ETF — $879 000.

Против Binance подали коллективный иск из-за краха FTX

Инвестор из Калифорнии Нир Лахав подал коллективный иск против Binance и ее главы Чанпэна Чжао с обвинениями в недобросовестной конкуренции в отношении потерпевшей коллапс биржи FTX.

Истец считает, что ответчики пытались монополизировать рынок, нанеся ущерб FTX и аффилированным с ней платформам.

Речь идет о твитах, опубликованных Чжао в начале ноября 2022 года. В одном из тредов глава Binance сообщил о решении ликвидировать принадлежащие компании активы в FTT. По оценке Лахава, это составляло до 5% предложения utility-токена FTX.

Следом глава Binance заявил о стратегическом партнерстве с конкурентом, которое предполагало возможное поглощение платформы.

Но уже 10 ноября Binance отказалась от покупки FTX, сославшись на результаты комплексной проверки и негативные новостные сообщения.

«Чжао публично распространил эту информацию в Twitter и других социальных сетях, чтобы нанести ущерб предприятиям (группы, — ред.) FTX, что в конечном итоге привело к краху холдинга», — заявил истец.

По его утверждению, пост Чжао от 6 ноября о намерении ликвидировать активы Binance в FTT был вводящим в заблуждение, поскольку биржа уже продала токены. Публикация была предназначена для того, чтобы вызвать падение рыночной цены FTT, уверен Лахав.

Он потребовал от ответчиков возмещения ущерба, оплаты судебных издержек и возврата незаконно полученных доходов по семи пунктам обвинения. По его мнению, к иску могут присоединиться «тысячи участников».

Парламент Кении призвал закрыть криптопроект Worldcoin

Парламентский комитет Кении, которому поручено провести расследование в отношении Worldcoin, рекомендовал регуляторам прекратить деятельность проекта в стране.

Ранее Министерство внутренних дел ограничило локальный бизнес стартапа с целью оценки потенциальных рисков для общественной безопасности. Это решение открыло возможность для начала расследования.

5 августа полиция изъяла документацию и оборудование. Согласно сообщению, имущество Worldcoin правоохранители передали в штаб-квартиру Управления уголовных расследований для анализа.

Согласно отчету, проект продолжает собирать персональные данные жителей Кении, «полностью игнорируя» предписание о прекращении деятельности.

Законодатели рекомендовали властям «отключить виртуальные платформы» стартапа, а также провести расследование на предмет возможных уголовных обвинений.

Адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида выступили против показаний свидетеля из Украины

Юристы Сэма Бэнкмана-Фрида пытаются заблокировать дистанционную дачу показаний украинским пользователем FTX в ходе суда над основателем обанкротившейся криптобиржи.

По мнению адвокатов, просьба Минюста США об удаленном участии в процессе заявленного клиента платформы должна быть отклонена.

«Предлагаемые показания, которые являются уникальными для этого свидетеля, по всей видимости, будут относиться к невзгодам и отдельным обстоятельствам, созданным российским вторжением в Украину», — говорится в письме судье.

Представители Бэнкмана-Фрида подчеркнули, что Шестая поправка к Конституции США дает ему право на очный допрос свидетеля против него.

Минюст попросил суд разрешить украинскому пользователю дать показания дистанционно, поскольку у него «есть уникальные обстоятельства, которые делают международные поездки более чем проблематичными».

Согласно прокурорам, свидетель — молодой мужчина, который «потерял существенную часть своих жизненных сбережений, доверив их FTX, когда россия вторглась в Украину в 2022 году».

Источник: Минфин
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