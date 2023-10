Коллективный иск против Binance, адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида против свидетеля из Украины: что нового на крипторынке

В понедельник, 2 октября, были запущены 9 фьючерсных ETH ETF. К полудню объем торгов для новой группы составил $2 млн, что намного ниже в сравнении с запущенным ранее инструментом для биткоина — BITO — который собрал $200 млн за первые 15 минут. По словам аналитика Bloomberg Эрика Балчунаса, данные цифры в целом характерны для нового ETF, но «малы» для актива вроде Ethereum.

По его данным, лидером стал продукт от Valkyrie на базе корзины из первой и второй по капитализации криптовалют ($787 000). Показатель ETF только на основе фьючерсов на Ethereum от VanEck едва превысил отметку в $300 000.

Pretty meh volume for the Ether Futures ETFs as a group, a little under $2m, about normal for a new ETF but vs $BITO (which did $200m in first 15min) it is low. Tight race bt VanEck and ProShares in the single eth lane. pic.twitter.com/F9AHtrVcVf