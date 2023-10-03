«єОселя»: за год льготную ипотеку получили более 3,6 тысячи семей

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Программа «єОеля»

«1 октября прошлого года правительство запустило программу «єОселя», чтобы украинцы могли получить доступное кредитование на приобретение жилья. За год такие кредиты получили более 3600 украинских семей на общую сумму 5,2 млрд грн. Более 70% — это семьи военнослужащих и силовиков, которые могут взять кредит под 3%. Равно как и медики, учителя и ученые», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Она отметила, что с 1 августа 2023 года программа была расширена и сейчас ею могут воспользоваться все украинцы, не имеющие собственного жилья, или нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Для них ипотека доступна под 7%. За два месяца так кредиты получили более 220 украинцев на 360 млн грн.

Кто получил кредиты

В частности, среди кредитов, которые украинцы получили по программе есть: кредиты под 3% получили 2577 военнослужащих и силовиков, 420 педагогов, 369 медиков и 55 ученых, кредиты под 7% получили 204 украинца без собственного жилья, 14 внутренне перемещенных лиц, 2 ветерана.

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Где чаще всего берут

Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (2478 кредитов) и у застройщика (1140 в готовых домах и 23 в возводимых домах). Больше ипотечных кредитов взяли жители: Киевской области — 980, города Киева — 552, Ровенской области — 214 и Волынской области — 210.

Напомним

Программа «єОселя» начала свою работу в октябре 2022 года. Реализовывают «єОселю» Минэкономики, Минцифры, «Укрфинжилье» и «Дия».