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3 октября 2023, 9:42 Читати українською

«єОселя»: за год льготную ипотеку получили более 3,6 тысячи семей

По программе «єОселя» с начала ее старта 3,641 тыс. семей получили льготные ипотечные кредиты на сумму 5,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По программе есть Обитель с начала ее старта 3,641 тыс. семей получили льготные ипотечные кредиты на сумму 5,2 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Программа «єОеля»

«1 октября прошлого года правительство запустило программу «єОселя», чтобы украинцы могли получить доступное кредитование на приобретение жилья. За год такие кредиты получили более 3600 украинских семей на общую сумму 5,2 млрд грн. Более 70% — это семьи военнослужащих и силовиков, которые могут взять кредит под 3%. Равно как и медики, учителя и ученые», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Она отметила, что с 1 августа 2023 года программа была расширена и сейчас ею могут воспользоваться все украинцы, не имеющие собственного жилья, или нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Для них ипотека доступна под 7%. За два месяца так кредиты получили более 220 украинцев на 360 млн грн.

Кто получил кредиты

В частности, среди кредитов, которые украинцы получили по программе есть: кредиты под 3% получили 2577 военнослужащих и силовиков, 420 педагогов, 369 медиков и 55 ученых, кредиты под 7% получили 204 украинца без собственного жилья, 14 внутренне перемещенных лиц, 2 ветерана.

Читайте: Сколько придется платить за квартиру по программе «єОселя»

Где чаще всего берут

Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (2478 кредитов) и у застройщика (1140 в готовых домах и 23 в возводимых домах). Больше ипотечных кредитов взяли жители: Киевской области — 980, города Киева — 552, Ровенской области — 214 и Волынской области — 210.

Напомним

Программа «єОселя» начала свою работу в октябре 2022 года. Реализовывают «єОселю» Минэкономики, Минцифры, «Укрфинжилье» и «Дия».

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Vorlock
Vorlock
3 октября 2023, 10:27
#
Мінфін, було б добре якби інфи трохи більше ніж суха пресуха. бо приват та ощад в один голос повідомили що будинки які зводяться — НЕ КРЕДИТУЮТЬСЯ по цій програмі.
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0
KlaviK
KlaviK
3 октября 2023, 11:25
#
Https://ukrfinzhytlo.in.ua/e-oselia/#1674467701983−5d53be9b-fabc

Питання і відповіді
Пункт 15.
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0
Strain
Strain
3 октября 2023, 12:45
#
3600 за год.
Гуглим. Получаем «Каждый 7-й украинец не имеет собственного жилья» по состоянию на 2020 год. Я даже боюсь предположить сколько сейчас если учесть разрушенные квартиры.
Ну допустим.
35 млн / 7 = 5 000 000 человек без жилья.
Дадим шанс государству и предположим что там семейные пары и поделим на 2.
И того нужно 2 500 000 квартир.

3600 за год из 2 500 000 нужных КАРЛ!
Нужно 694 ГОДА! что бы эта программа принесла плоды.

Это явно победа зеленого цвета. Не могу понять чем тут хвастаться, что аж статью на Минфине сделали.
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