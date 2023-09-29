Як правильно користуватися дебетовою карткою. І чому варто звернути уваги на Райфкартку+Visa Gold

Банківську картку можна використовувати по-різному. Вона може бути просто пластиковим гаманцем, на якому зберігаються гроші. А може — зручним платіжним інструментом, який зробить ваші розрахунки безпечними і заощадить гроші. Обидва варіанти непогані. Головне обрати правильно картку — ту, яка найорганічніше впишеться у ваш повсякденний уклад та підійде саме вам, — і правильно нею користуватись. «Мінфін» разом із Райффайзен Банком мають щодо цього декілька порад.

Вивчіть структуру витрат та заробляйте кешбек

Кешбек — це функція платіжної картки, суть якої в тому, що банк повертає клієнту частину суми, витраченої з її допомогою. Інакше кажучи, це винагорода, яку отримує власник картки за її використання. Кешбек буває різним. Він може нараховуватися балами або бонусами, які потім можуть бути витрачені тільки в певних магазинах. Але краще, коли він платиться живими грошима. Ними потім можна розпорядитися як завгодно: витратити в магазині, поповнити свою або чужу картку, мобільний телефон тощо.

Навіщо це банкам? Їм вигідно, коли клієнти розраховуються їх картками у торгових точках та інтернеті. На цьому вони заробляють свою комісію. І, щоб заохочувати клієнтів оформлювати картки і користуватись ними, вони готові ділитися з ними частиною прибутку у вигляді кешбеку.

Є різні підходи щодо його нарахування. Деякі банки щомісяця пропонують клієнту обрати 2 (іноді 3) із приблизно десятка категорій, за витрати за якими той зароблятиме кешбек. Інші визначають їх самостійно і роблять незмінними. Може бути і комбінований підхід, коли банк випускає картку із заздалегідь визначеними категоріями, але періодично влаштовує акції, в рамках яких вони можуть розширюватись. Так, наприклад, робить Райффайзен Банк. Його дебетова Райфкартка + Visa Gold має три постійні категорії кешбеку: кафе та ресторани, одяг та взуття, а також побутова техніка. За розрахунки в них Райфкарткою банк нараховує по 1%. Крім того, періодично влаштовуються акційні дні (наприклад, вихідні), коли винагороду від Райфу можна отримати і за іншими витратами.

Варто також знати, що банки обмежують виплату кешбеку. Кожен по-своєму. Одні ставлять ліміт на суму, яку можна заробити за місяць. Найчастіше, це 500 гривень. Інші не обмежують суму заробленого кешбеку, але мають ліміт на його виплату. Він, зазвичай, становить ті ж 500 гривень. Хоча, бувають і виключення — та ж сама Райфкартка, де ліміт на виведення кешбеку вдвічі більший і становить 1000 гривень. Не забуваємо також про те, що з нарахованої суми вираховується 18% податку та 1,5% військового збору.

Щоб отримати максимальну вигоду від кешбеку, варто вивчити структуру своїх витрат і оформити ті картки, які нараховують його за категоріями, в яких ви витрачаєтесь найбільше. Говоримо саме в множині, тому що однієї картки для покриття всіх напрямків витрат може бути недостатньо. Наприклад, Райфкартка + Visa Gold — чудовий варіант для розрахунків у кафе, купівлі одягу та техніки. Але, якщо ви автовласник, то буде логічно оформити картку, яка дозволяє заробляти на витратах на АЗС. Наприклад, платіжна картка Visa Fishka від Райфу, яка дозволяє заробляти бали та обмінювати їх на знижку в мережі АЗС ОККО.

До речі, розраховуючись карткою в інтернеті, можна додатково користуватись кешбек-сервісами. Тоді вигода буде ще більшою.

Якщо проаналізувати витрати і підібрати правильні картки, сума, яку завдяки ним можна заощадити, може вас приємно здивувати.

Переконайтеся, що послуги, якими ви плануєте користуватись, безкоштовні

Кешбек — чудова функція, але, обираючи платіжну картку, варто звертати увагу і на інші опції. Можна мати банківський пластик, який ідеально підходить під ваші витрати і зароблятиме непоганий кешбек, але при цьому банк стягуватиме з вас плату в інших випадках: комісії за регулярні перекази грошей родичам або зняття коштів у банкоматах. Деякі банки можуть також стягувати плату за поповнення картки, смс-інформування про рух коштів за нею. Якщо плануєте цими послугами користуватись регулярно, переконайтесь, що вони безкоштовні.

З тією ж Райфкарткою + Visa Gold можна без комісії переказувати кошти в межах Райфу (0,5%, мін 5 грн на картки інших банків), знімати готівку в його банкоматах, безкоштовно отримувати PUSH-повідомлення про операції з карткою через мобільний додаток. Також банк не стягуватиме плату за її обслуговування, за умови здійснення клієнтом покупок на суму від 5 000 гривень або мінімального середньомісячного залишку коштів на рахунку на таку ж суму.

Оформити Райфкартку +Visa Gold можна онлайн на сайті банку або у додатку MyRaif. Завантаживши його, потрібно буде пройти реєстрацію через Дію. Відразу після цього клієнту буде доступна віртуальна картка, яку можна додавати до мобільних гаманців Apple Pay та Google Pay і розраховуватись в торгових точках. Якщо ж потрібен пластик, його можна безкоштовно отримати у будь-якому відділенні банку. Для цього потрібно звернутися до інформаційного центру Райфу, написавши в чат через інтернет-банк Raiffeisen Online. Також карту безкоштовно доставляють Новою поштою.

➡ Зверніть увагу. АТ «Райффайзен Банк» внесений до Державного реєстру банків 27.03.1992 р. за № 94 із записом про право на здійснення банківської діяльності за № 10.

*Умови надання послуги згідно з правилами банку. Деталі на raiffeisen.ua.