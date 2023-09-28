Пользователи ChatGPT теперь могут просматривать веб-страницы в чат-боте

Компания OpenAI запустила функцию просмотра веб-страниц в своем популярном чат-боте ChatGPT. Таким образом, расширяется объем данных, к которым может получить доступ чат-бот с искусственным интеллектом. Об этом сообщает OpenAI в X (ранее Twitter).

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Отмечается, что функция просмотра позволит веб-сайтам контролировать, как ChatGPT может взаимодействовать с ними.

«Просмотр уже доступен для пользователей Plus и Enterprise, и вскоре мы расширим его для всех пользователей. Чтобы включить функцию, нужно выбрать „Просмотр с помощью Bing“ в селекторе под GPT-4», — говорится в сообщении.

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Напомним

«Минфин» писал, что недавно компания OpenAI выпустила одно из крупнейших обновлений ChatGPT. Чат-бот получил голос, кроме того, появилась функция распознавания изображений.

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