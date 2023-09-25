«Доступные кредиты»: С начала года банки уже выдали 70 миллиардов

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Доступные кредиты

Почти 700 предпринимателей получили за прошлую неделю кредиты по правительственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%» на общую сумму 3,5 млрд грн. С начала 2023 года банки выдали бизнесу 20 тысяч кредитов на 70 млрд грн. (февраль 2020 года) было выдано 73 тысяч кредитов на 237,5 млрд грн", — говорится в сообщении.

На что выдали кредиты

Отмечается, что больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов — 60,4 млрд грн и на антивоенные цели — 51,5 млрд грн. На рефинансирование предварительно полученных кредитов было выдано 28,1 млрд. грн., на пополнение оборотного капитала — 34,4 млрд грн, на инвестиционные цели — 17,7 млрд грн.

Кроме того, аграрии получили 37,4 млрд. грн. кредитных средств в поддержку своей деятельности, торговые компании взяли 4,5 млрд. грн. кредитов для пополнения оборотных средств.

Чаще кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах: сельского хозяйства (51%), торговли и производства (26%), промышленной переработки (14%).

Регионы-лидеры

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров Львовская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Винницкая области и г. Киев.

На сегодняшний день участие в программе принимают 45 банков, наибольшее количество кредитов выдали Приватбанк (33,8 тыс.), Ощад (10,8 тыс.) и Райффайзен Банк Аваль (5,4 тыс.).

Как сообщалось, программу «Доступные кредиты 5−7−9%» реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является правительство Украины в лице Министерства финансов. ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.