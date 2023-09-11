Множество вакансий и нехватка кадров: что происходит на рынке труда в Украине (исследование)

Не дождавшись осени, рынок труда Украины начал новый этап обновления. В последний месяц лета установлены рекорды по количеству вакансий и размеру зарплат. Есть и антирекорд — конкуренции соискателей за работу. Об этом идет речь в исследовании Work.ua.

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На рынке труда — рекорд по количеству вакансий

В августе, по данным системы управления наемом Work.ua, работодатели опубликовали 102748 предложений работы. Это на 10% больше по сравнению с июлем. Напомним, что до полномасштабного вторжения на сайте было более 100 000 вакансий, а после 24 февраля их количество упало до 6 000. Через полтора года рынок труда Украины максимально приблизился к отметке восстановления.

Восстановление происходит неравномерно. Например, в категории «Маркетинг, реклама, PR» речь идет о 87%, а в ИТ — всего 57%.

Пятерка областей по количеству работы

Неизменная пятерка областей по количеству работы продолжает наращивать количество вакансий: Харьковская (3 732), Одесская (6 927), Львовская (9 705), Днепропетровская (9 831) и Киевская (33 283). Кстати, Киевская область также среди лидеров прироста (+11% к июлю) вместе с Хмельницкой (+12%, 2 555 вакансий), Ровенской (+16%, 2 163), Житомирской (+27%, 2 054) и Черниговской областями (+29%, 1237).

Дефицит кадров

В августе стало заметно, как работодатели реагируют на дефицит кадров. Значительно возросла доля вакансий для людей с инвалидностью (+17%, 7978 вакансий), студентов (+18%, 19507), ветеранов (+26%, 4936) и пенсионеров (+27%, 3505). Также работодатели чаще готовы работать с кандидатами без опыта (+19%, 36196).

Широкий выбор вакансий позволяет соискателям выбирать, а значит — отправлять резюме только на интересные предложения. К тому же, все больше людей находят свою работу, а новых соискателей прибывает все меньше. Так, в августе общее количество соискателей, обновивших или создавших резюме, снизилось еще на 2% (350 994) по сравнению с июлем.

Все это влияет на конкуренцию среди соискателей, которая в августе снизилась на 9%, что снова приблизило рынок к дефициту кадров уровня 2021 года.

Что с зарплатами

В последний месяц лета средняя зарплата в Украине снова выросла и составляет 17500 грн (+500 грн до июля). Рост произошел в Киевской области (+275 грн до 19 275 грн), Львовской (+500 грн до 17 500 грн) и Одесской (+175 грн до 17 500 грн).

Наибольший рост зарплат в категориях:

с 32 500 грн до 35 000 грн — «Топ менеджмент, руководство высшего звена»;

с 33 000 грн до 34 000 грн — «Недвижимость»;

с 22 500 грн до 23 500 грн — «Транспорт, автобизнес»;

с 16 500 грн до 17 000 грн — «СМИ, издательство, полиграфия»;

с 16 000 грн до 17 000 грн — «Юриспруденция».

Больше всего возросла зарплата по (не руководящим, не ИТ) должностям:

с 53 000 грн до 55 000 грн — медиабаер;

с 36 250 грн до 41 250 грн — эндодонтист;

с 32 500 грн до 35 000 грн — рихтовщик;

с 32 500 грн до 34 000 грн — координатор по сбыту.

Стабильно среди самых оплачиваемых должностей, где не изменилась зарплата, мы видим водителей-международников (42 500 грн), риелторов (35 000 грн), а также автоэлектриков, автомехаников, бурильников, главных инженеров, дизелистов (30 000 грн).

Наименее же оплачиваемые должности от 6 750 грн до 11 000 грн по росту: консьерж, санитар, уборщик, интервьюер, посудомоечник, ассистент ветеринарного врача, работник линии раздачи.