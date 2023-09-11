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11 сентября 2023, 16:13 Читати українською

Банки за прошлую неделю выдали еще более 2 миллиардов доступных кредитов

В Украине по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» на прошлой неделе выдано 539 льготных кредитов на общую сумму 2,1 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В Украине по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на прошлой неделе выдано 539 льготных кредитов на общую сумму 2,1 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Сколько выдано кредитов

При этом за время действия военного положения по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» заключено 36 730 кредитных договоров на общую сумму 141,9 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 28 052 кредитных договора на 75 млрд грн).

Из них 6,99 млрд грн выдано на инвестиционные цели; 7,94 млрд грн — как антикризисные кредиты; 4,06 млрд грн — на рефинансирование предварительно полученных кредитов; 36,75 млрд грн — кредиты для сельхозтоваропроизводителей; 55,28 млрд грн — на антивоенные цели.

Источник: Минфин
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