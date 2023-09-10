За 8 месяцев 2023 года товарооборот составил $65,6 млрд, что на 3% больше, чем за текущий период прошлого года. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Украина увеличила товарооборот до $65,6 миллиарда с начала года
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В январе-августе 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $41,1 млрд, а экспортировали — на сумму $24,5 млрд.
При этом облагаемый налогом импорт составил $33,6 млрд, что составляет 82% общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-августе 2023 года составила 0,47 долл./кг, что на 48% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Импорт
Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину:
- Китай — $6,5 млрд,
- Польша — $4,4 млрд,
- Турция — $3,4 млрд.
Экспорт
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу — на $3,4 млрд,
- Румынию — на $2,6 млрд,
- Китай — на $1,8 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-августе 2023 года товаров 66% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $12,3 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 87,4 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;
- продукция химической промышленности — $7,4 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 50,6 млрд грн, что составляет 18% поступлений таможенных платежей;
- топливно-энергетические товары — $7 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 55,9 млрд грн, что составляет 17% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $14,6 млрд;
- металлы и изделия из них — $2,7 млрд;
- машины, оборудование и транспорт — $2,1 млрд.
При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 465,8 млн грн.
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