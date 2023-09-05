єВідновлення в Дії: 3 причины получить помощь через Банк Клиринговый дом

Почти 14,5 миллионов украинцев в начале 2022 года война заставила покинуть свои дома. Более 5 млн человек вернулись, но многим некуда возвращаться — страна-агрессор превратила их дома в руины. Для восстановления жилья, поврежденного из-за боевых действий, стартовала государственная программа денежной помощи єВідновлення, к которой присоединился Банк Клиринговый дом . Расскажем более подробно об условиях получения средств и бонусах от банка для участников программы єВідновлення.

По данным KSE, в общем объеме прямого ущерба самую большую долю составляют потери жилищного фонда — $55,9 млрд. Всего на компенсацию за все разрушенное жилье понадобится значительно большая сумма. Только по оценкам Всемирного банка — это $69 млрд, то есть около двух годовых бюджетов Украины. Обеспечение жильем является важным условием возвращения домой украинцев, вынужденно выехавших за границу из-за войны.

єВідновлення: что известно о программе

10 мая 2023 года в Украине стартовала государственная программа єВідновлення, в которой можно получить денежную компенсацию (не более 200 тысяч гривен) за ремонт поврежденного из-за войны жилья. По состоянию на сегодняшний день через Дію украинцы отправили уже 40,4 тысяч заявлений на єВідновлення. Из них 11,5 тысяч уже получили средства на общую сумму 960 млн гривен.

В целом, на реализацию программы єВідновлення Кабинет Министров направил 4,4 млрд грн.

Полученные в рамках программы деньги можно потратить на покупку строительных материалов: окон, дверей, кровли, а также на оплату строительных работ. Приобрести товары и услуги можно только у компаний-участников программы.

Список участников будет наполняться постепенно, и представлен на сайте услуги. Главное — потратить средства нужно в течение 12 месяцев с момента получения, в противном случае — они вернутся в бюджет.

Кто может получить компенсацию

Право на получение компенсации есть у граждан Украины, чье жилье повреждено в результате боев и подлежит восстановлению. На сегодняшний день определена приоритетная очередь, по которой будут распределяться средства:

участникам боевых действий;

людям с инвалидностью в результате войны;

ветеранам войны;

членам семей погибших военных;

мобилизованным;

многодетным семьям;

людям с инвалидностью I и II группы;

родителям-воспитателям детского дома семейного типа;

опекунам/попечителям;

названным родителям и патронатным воспитателям;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Граждане, которые уже отремонтировали свое жилье за ​​свой счет, пока не могут претендовать на государственную помощь. Кроме того, помощь недоступна для людей, которые подпадают под санкции от государства или у которых есть судимости за преступления против национальной безопасности. Это распространяется и на их наследников.

Как получить средства

Чтобы стать участником программы, нужно подать заявление в Дії. Впоследствии такая возможность будет доступна в центрах предоставления админуслуг, у нотариусов и в управлениях социальной защиты.

Алгоритм получения средств состоит из шести шагов:

Подать сообщение о поврежденном имуществе в приложении или через портал Дія, если не подавали ранее. Открыть счет єВідновлення в банке (до или при подаче заявления). На сегодняшний день 12 банков-партнеров выпускают такую ​​карту. Подать заявление о получении помощи через Дію. Ожидать звонка комиссии местных властей для осмотра имущества и установления суммы помощи. Вывод о решении комиссии придет уведомлением в Дію. Получить деньги на карту єВідновлення.

Размер компенсации будет рассчитывать комиссия по специальной формуле, которую определил Кабмин. Карту єВідновлення можно открыть онлайн через банковское приложение, или обратившись в отделения банков-партнеров.

​Банк Клиринговый дом — банк-партнер программы

16 августа Банк Клиринговый дом присоединился к государственной программе єВідновлення и начал оформление карт для выплат.

«Для Банка очень важно участие в такой программе, как єВідновлення. Сегодня мы все поддерживаем и помогаем друг другу, потому что у нас одна беда на всех. И такие программы улучшают предпосылки для быстрого восстановления поврежденного жилья, дают понимание, что ты не остаешься наедине со своими проблемами, что тебя поддержат. Помогут друзья, близкие, знакомые и незнакомые, поможет государство и весь цивилизованный мир. Банк, в свою очередь, для получателей выплаты по программе єВідновлення также присоединяется с помощью. Дополнительно к средствам, которые клиент получит по программе, мы будем начислять бонусы и проценты на остаток средств на счетах, предусмотрено также вручение подарочных сертификатов на строительные материалы», — прокомментировала Председатель Правления Банка Виктория Андреевская.

Почему стоит выбрать Банк Клиринговый дом

Несмотря на войну, в конце 2022 года банк одним из первых запустил в своем приложении MyBank365 удаленную идентификацию через Дію и открытие диджитальной гривневой карты с помощью Дія.Підпису.

С апреля 2023 года банк предлагает первую в Украине диджитальную мультивалютную карту с тремя валютами — гривна, евро и доллар США. Открыть диджитальную карту, оформить депозит или кредит теперь могут украинцы, даже временно находящиеся за границей. Для этого достаточно, чтобы было установлено приложение Дія.

Согласно данным банка, за 1 полугодие 2023 года прирост по диджитальным картам составил 193%, из которых 27% — это мультивалютные диджитальные карты.

Банк предоставляет дополнительные привилегии всем, а именно:

гарантированно начисляет 400 грн сразу после получения пособия (бонусные деньги начисляются на обычную диджитальную карту);

насчитывает 4% годовых на остаток средств на карте єВідновлення (бонусные средства начисляются на обычную диджитальную карту);

ежемесячно разыгрывает 5 сертификатов по 1000 грн сети магазинов Эпицентр.

Новые клиенты банка, а также те клиенты, которые уже пользуются услугами банка, теперь могут с легкостью открыть карту в мобильном приложении MyBank365. Новым клиентам для оформления карты для выплат нужно пройти верификацию через Дію.