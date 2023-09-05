Почти 14,5 миллионов украинцев в начале 2022 года война заставила покинуть свои дома. Более 5 млн человек вернулись, но многим некуда возвращаться — страна-агрессор превратила их дома в руины. Для восстановления жилья, поврежденного из-за боевых действий, стартовала государственная программа денежной помощи єВідновлення, к которой присоединился Банк Клиринговый дом. Расскажем более подробно об условиях получения средств и бонусах от банка для участников программы єВідновлення.
єВідновлення в Дії: 3 причины получить помощь через Банк Клиринговый дом
По данным KSE, в общем объеме прямого ущерба самую большую долю составляют потери жилищного фонда — $55,9 млрд. Всего на компенсацию за все разрушенное жилье понадобится значительно большая сумма. Только по оценкам Всемирного банка — это $69 млрд, то есть около двух годовых бюджетов Украины. Обеспечение жильем является важным условием возвращения домой украинцев, вынужденно выехавших за границу из-за войны.
єВідновлення: что известно о программе
10 мая 2023 года в Украине стартовала государственная программа єВідновлення, в которой можно получить денежную компенсацию (не более 200 тысяч гривен) за ремонт поврежденного из-за войны жилья. По состоянию на сегодняшний день через Дію украинцы отправили уже 40,4 тысяч заявлений на єВідновлення. Из них 11,5 тысяч уже получили средства на общую сумму 960 млн гривен.
В целом, на реализацию программы єВідновлення Кабинет Министров направил 4,4 млрд грн.
Полученные в рамках программы деньги можно потратить на покупку строительных материалов: окон, дверей, кровли, а также на оплату строительных работ. Приобрести товары и услуги можно только у компаний-участников программы.
Список участников будет наполняться постепенно, и представлен на сайте услуги. Главное — потратить средства нужно в течение 12 месяцев с момента получения, в противном случае — они вернутся в бюджет.
Кто может получить компенсацию
Право на получение компенсации есть у граждан Украины, чье жилье повреждено в результате боев и подлежит восстановлению. На сегодняшний день определена приоритетная очередь, по которой будут распределяться средства:
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участникам боевых действий;
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людям с инвалидностью в результате войны;
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ветеранам войны;
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членам семей погибших военных;
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мобилизованным;
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многодетным семьям;
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людям с инвалидностью I и II группы;
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родителям-воспитателям детского дома семейного типа;
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опекунам/попечителям;
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названным родителям и патронатным воспитателям;
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детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.
Граждане, которые уже отремонтировали свое жилье за свой счет, пока не могут претендовать на государственную помощь. Кроме того, помощь недоступна для людей, которые подпадают под санкции от государства или у которых есть судимости за преступления против национальной безопасности. Это распространяется и на их наследников.
Как получить средства
Чтобы стать участником программы, нужно подать заявление в Дії. Впоследствии такая возможность будет доступна в центрах предоставления админуслуг, у нотариусов и в управлениях социальной защиты.
Алгоритм получения средств состоит из шести шагов:
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Подать сообщение о поврежденном имуществе в приложении или через портал Дія, если не подавали ранее.
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Открыть счет єВідновлення в банке (до или при подаче заявления). На сегодняшний день 12 банков-партнеров выпускают такую карту.
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Подать заявление о получении помощи через Дію.
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Ожидать звонка комиссии местных властей для осмотра имущества и установления суммы помощи.
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Вывод о решении комиссии придет уведомлением в Дію.
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Получить деньги на карту єВідновлення.
Размер компенсации будет рассчитывать комиссия по специальной формуле, которую определил Кабмин. Карту єВідновлення можно открыть онлайн через банковское приложение, или обратившись в отделения банков-партнеров.
Банк Клиринговый дом — банк-партнер программы
16 августа Банк Клиринговый дом присоединился к государственной программе єВідновлення и начал оформление карт для выплат.
«Для Банка очень важно участие в такой программе, как єВідновлення. Сегодня мы все поддерживаем и помогаем друг другу, потому что у нас одна беда на всех. И такие программы улучшают предпосылки для быстрого восстановления поврежденного жилья, дают понимание, что ты не остаешься наедине со своими проблемами, что тебя поддержат. Помогут друзья, близкие, знакомые и незнакомые, поможет государство и весь цивилизованный мир. Банк, в свою очередь, для получателей выплаты по программе єВідновлення также присоединяется с помощью. Дополнительно к средствам, которые клиент получит по программе, мы будем начислять бонусы и проценты на остаток средств на счетах, предусмотрено также вручение подарочных сертификатов на строительные материалы», — прокомментировала Председатель Правления Банка Виктория Андреевская.
Почему стоит выбрать Банк Клиринговый дом
Несмотря на войну, в конце 2022 года банк одним из первых запустил в своем приложении MyBank365 удаленную идентификацию через Дію и открытие диджитальной гривневой карты с помощью Дія.Підпису.
С апреля 2023 года банк предлагает первую в Украине диджитальную мультивалютную карту с тремя валютами — гривна, евро и доллар США. Открыть диджитальную карту, оформить депозит или кредит теперь могут украинцы, даже временно находящиеся за границей. Для этого достаточно, чтобы было установлено приложение Дія.
Согласно данным банка, за 1 полугодие 2023 года прирост по диджитальным картам составил 193%, из которых 27% — это мультивалютные диджитальные карты.
Банк предоставляет дополнительные привилегии всем, а именно:
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гарантированно начисляет 400 грн сразу после получения пособия (бонусные деньги начисляются на обычную диджитальную карту);
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насчитывает 4% годовых на остаток средств на карте єВідновлення (бонусные средства начисляются на обычную диджитальную карту);
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ежемесячно разыгрывает 5 сертификатов по 1000 грн сети магазинов Эпицентр.
Новые клиенты банка, а также те клиенты, которые уже пользуются услугами банка, теперь могут с легкостью открыть карту в мобильном приложении MyBank365. Новым клиентам для оформления карты для выплат нужно пройти верификацию через Дію.
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