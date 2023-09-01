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1 сентября 2023, 13:13 Читати українською

Александр Кацуба: Диджитализация меняет правила

До 24 февраля 2022 года международное сообщество в основном воспринимало Украину как государство революций, коррупции и боевых действий. Сейчас мы — нация-герой, нация, успешно и эффективно противодействующая нашествию Орды. Мы — страна и государство, которые продемонстрировали свою устойчивость и эффективность в сверхсложных условиях. Мои знакомые и партнеры из-за границы неоднократно говорили, что их институты не выдержали бы такого удара.

До 24 февраля 2022 года международное сообщество в основном воспринимало Украину как государство революций, коррупции и боевых действий.

За время полномасштабного вторжения мы убедились, как ярко в нашем обществе и в нашем государстве выражены их сильные и слабые стороны. По моему мнению, ярче всего едва ли не ключевым преимуществом Украины себя продемонстрировала цифровизация. Экономики. Страны. Быта.

Украина как государство и украинцы как общество оказались достаточно эффективны в том, чтобы автоматизировать и перенести в цифровую форму очень много критических для выживания страны и людей сервисов. Пандемия коронавируса ускорила спрос на диджитализацию по всему миру, в том числе в Украине. Полномасштабная война этот тренд активно поддерживает, потому что требует от государства и общества становиться все более адаптивными. В том числе для того, чтобы украинцы за границей и на временно оккупированных территориях имели доступ к государственным сервисам. Диджитализация фундаментально меняет саму модель взаимодействия государства и человека. И мы, как страна, делаем в этом процессе значительные успехи.

Для многих это стало символом того, что российский миф об Украине как «государстве-неудачнике» — не более чем вымысел болезненной российской пропаганды. Украина и украинцы доказали свою способность задавать тренды и новые стандарты цифровой трансформации. Успешные проекты, которые были реализованы до и даже во время полномасштабного вторжения:

  1. Государственный портал «Дія» — стала претендентом на признание одной из официальных реализаций Европейского цифрового кошелька. «Дія» уже позволяет заместить десятки государственных услуг для частных лиц или предпринимателей.
  2. В тех областях, где работает мой бизнес — в сфере финансовых услуг и на газовом рынке — практически все процедуры и процессы автоматизированы и цифровизированы. Торги за месторождения и получение лицензий Национального банка — все это можно получить без необходимости занести «бумажную копию» документов в 25 разных кабинетов.
  3. Реализован проект «Кабинет водителя». Сейчас это большая система, позволившая оплачивать штрафы, получить информацию о транспортных средствах и электронных правах, без коррупции и затягивания времени получить международные разрешения на перевозку.
  4. Сервис Є-малятко, интегрированный с Дией, предоставляет более 10 государственных услуг, связанных с новорожденными и детьми.
  5. Портал строительных разрешений e-construction.gov.ua, где можно оформить разрешения СС1 и СС2, а также — в виде пилота — ввести объект в эксплуатацию.
  6. Медицинский портал helsi, который позволяет удобно записываться на прием к врачу, получить доступ ко всем цифровым рецептам и — в общем — управлять своим взаимодействием с медициной.

Это успехи последних лет. Но нам еще есть над чем работать. И это можно делать прямо сейчас. В каких отраслях нам нужно больше цифровизации?

  1. Образование. В настоящее время украинское образование безнадежно отстает от европейского, американского, азиатского. А требования к уровню и квалификации специалистов растут. Цифровизация этой области позволит распространить онлайн-курсы для преподавателей, расширить доступ к образованию в селах и малых городах. Да, коронавирус и война позволили сделать сильный буст онлайн-образованию, но и здесь есть куда расти. Кроме того, в развитых странах существуют порталы, оказывающие качественные образовательные услуги людям с когнитивными, языковыми, коммуникационными и учебными расстройствами.
  2. Развитие городов. Концепция «умного города», технологии управления трафиком в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, управление отходами, энергией и т. п. — это все то, что требует диджитал-технологий, в основном зависит от местного самоуправления и над чем нужно работать прямо сейчас.
  3. Налоговая и таможенная системы. Думаю, здесь и не нужно особо комментировать. Когда-то мы сможем представлять отчеты, получать справки, платить таможенные платежи, проходить таможню без рисков, а скандалы с блокировкой налоговых накладных навсегда уйдут в прошлое.
  4. Энергетика. Здесь можно говорить о многих направлениях работы, например:
  • автоматизация подключений промышленных компаний и других хозяйственных объектов к сети. Потому что сейчас по стандартам подключения к сетям Украина одна из худших в мире;
  • цифровизация карт газовых и нефтяных месторождений. Следить за объемами добычи и хранением газа в ПГС. Программное обеспечение может оценивать перспективы месторождений, распределять риски;
  • цифровизация данных по энергосбережению.

Да, автор очень позитивно и оптимистично смотрит на диджитализацию, и полномасштабная война только усилила необходимость ускорить ее внедрение. Потому что мы видим на примере коррупционных скандалов, что человеческий фактор слишком сложен и рискован. Чем больше процессов автоматизировано — тем меньше коррупции и соблазна. Тем лучше для страны и общества в целом.

У нас есть печальная привычка жаловаться на тяжелую украинскую судьбу, но нужно признать, что за последние 5 лет именно цифровая трансформация государства и общества в целом снизила коррупционные риски для обычного гражданина, упростила взаимодействие гражданина и бизнеса с государственным аппаратом, подарила настоящую надежду увидеть украинское государство удобным сервисом, а не пугающим левиафаном, который выпивает все соки из человека и экономики.

Кроме того, диджитализация позволяет сформировать положительный имидж для Украины за границей как передовой, технологической, перспективной страны. Которая не только способна выиграть войну, но и успешно восстановиться и развиваться после войны.

Александр Кацуба — украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании Альфа Газ.

Источник: Минфин
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