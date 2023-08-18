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18 августа 2023, 9:00 Читати українською

Нацбанк признал прозрачной структуру собственности Sense Bank

Структура собственности Sense Bank приведена к требованиям регулятора и признана НБУ полностью прозрачной. Такое решение было принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной системы.

«После перехода Sense Bank в государственную собственность команда финучреждения делает все необходимое для того, чтобы как можно скорее закрыть все юридические вопросы и возобновить полноценную работу банка, наращивать кредитование и улучшать обслуживание клиентов», — подчеркивает Елена Зубченко, исполняющая обязанности Председателя Правления Sense Bank.

Напомним, что с 22 июля 2023 года Sense Bank перешел в собственность государства в лице Министерства финансов Украины.

Sense Bank — государственный банк, один из системно важных банков Украины со 132 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 58 тыс юридических лиц и 86 тыс ФЛП. В банке работает около 4 тыс. сотрудников.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Qwerty1999
Qwerty1999
18 августа 2023, 9:32
#
«около 3 млн»

2 879 957 шт.

«около 4 тыс. сотрудников»

3 900 шт.
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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
18 августа 2023, 11:20
#
Кверти, тебе все неймется пнуть Сенс банк ?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
18 августа 2023, 11:28
#
MaxTirpiz

Это всего-лишь цифры,
уточняющие фактаж.

Они не несут
ни позитива
ни негатива.

Почему вас так плющит
от этой инфы — не понятно.
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