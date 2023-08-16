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16 августа 2023, 18:39 Читати українською

Банки увеличили объем кредитов населению впервые с начала большой войны — НБУ

Объемы чистого розничного гривневого кредитного портфеля во втором квартале выросли впервые с начала полномасштабного вторжения — на 4,5% - прежде всего в результате возобновления карточного кредитования. Об этом сообщает НБУ.

Объемы чистого розничного гривневого кредитного портфеля во втором квартале выросли впервые с начала полномасштабного вторжения — на 4,5% - прежде всего в результате возобновления карточного кредитования.
Фото: slovoidilo.ua

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Также выросли объемы ипотечного кредитования на 2,7% благодаря выдаче займов по программе «єОселя».

Чистый гривневый корпоративный кредитный портфель в первые два месяца второго квартала еще сокращался, однако в июне несколько вырос — впервые за последние 12 месяцев. Признание банками кредитных потерь в результате войны незначительно.

Доля неработающих кредитов физическим лицам во втором квартале впервые с начала введения военного положения снизилась на 2 в. п., в том числе за счет списания неработающих кредитов. В то же время по кредитам бизнеса он вырос на 0,4 в. п.

Объемы обязательств платежеспособных банков за второй квартал выросли на 5,3% благодаря приросту средств клиентов. В то же время доля рефинансирования НБУ в обязательствах банков за квартал сократилась почти в четыре раза — до 0,2%, что соответствует уровню июля 2008 года.

Объемы гривневых средств физических лиц за второй квартал выросли на 7,5%. В частности, срочные средства населения в гривне выросли на 14,1%, ведь банки все активнее конкурировали ставками за более длинные депозиты.

Объемы гривневых корпоративных вкладов выросли на 12,9% за квартал, хотя темпы роста замедлялись за квартал. Средства в валюте росли медленнее — на 6,8%.

Уровень долларизации средств клиентов за квартал снизился на 2,1 и. п. до 36%. Для средств населения сокращение было более значительным, до 34,6%, благодаря наращиванию средств в гривне и снижению популярности валютных вкладов.

Стоимость 12-месячных депозитов физических лиц выросла в среднем на 1,3 и. п. до 15,2% годовых благодаря возможности для банков вкладывать средства в трехмесячные депозитные сертификаты НБУ под ставку на уровне учетной. Это стимулировало банки и дальше повышать ставки по срочным депозитам.

Ставки по кредитам физических лиц за квартал несколько снизились — до 28,5% годовых, а по кредитам бизнеса — колебались на уровне около 20% годовых.

Во втором квартале сектор получил почти такую же прибыль, как и в предыдущем — 34 млрд грн. Это было обусловлено стабильным ростом чистого процентного дохода, прежде всего от высоколиквидных активов и почти нулевым резервированием.

«Начало цикла смягчения монетарной политики повлечет за собой снижение рыночных процентных ставок. Однако банки сохранили высокую чистую процентную маржу, поэтому риски доходности в ближайшей перспективе умерены», — говорится в сообщении.

Оценка устойчивости банков

Первые результаты оценки устойчивости 20 крупнейших банков оптимистичны: существенных недооценок кредитного риска НБУ не выявил. Потребность в капитале для сектора вряд ли будет значительна, и большинство банков, вероятно, сможет восстановить капитал за счет текущих прибылей.

«Банки оживляют кредитование, а это является важным свидетельством восстановления экономики. Уменьшение портфеля бизнес-кредитов в системе приостановилось, а объем розничных кредитов даже возрос — как благодаря государственной программе „єОселя“, так и за счет собственных кредитных программ банков. О установившемся тренде говорить рано, но ожидания экономических агентов и потребительские настроения населения улучшаются» — отметила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Источник: Минфин
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