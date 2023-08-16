Почему центральные банки мира внедряют цифровые валюты и зачем это Украине

В мире стремительно растет интерес к криптовалютам. Деньги постепенно перетекают в нерегулируемый в большинстве стран крипторынок, над которым у центральных банков абсолютно нет власти. Чтобы не упустить возможность контролировать финансовую систему, реагировать на кризисы, влиять на рост цен, центробанки адаптируются — выпускают свои собственные цифровые валюты. Вместе с аналитиками LBLV проанализируем, что это за валюты, какие у них преимущества перед обычными фиатными деньгами и криптой, и нужно ли это Украине?

По оценкам аналитической компании Chainalysis, в мире сейчас 191 млн человек владеют криптовалютой. По прогнозам, их количество будет расти, и уже через 2 года таких людей будет около 300 млн, что превысит 4% общего населения Земли. Украина — одна из стран, возглавляющих этот тренд. Наше государство попадает в первую десятку стран по показателю процента владельцев крипты, а статистический портал Statista в прошлогоднем анализе поставил ее на первое место. По его данным, криптовалюта есть у 12% украинцев.

Все без исключения государства, находящиеся на гребне этой криптоволны, сталкиваются с другой, темной ее стороной: от потенциального использования в финансировании терроризма до сложностей с контролем обращения денег. Чтобы держать руку на пульсе и влиять также на мир виртуальных финансов, регуляторы готовы предлагать людям собственную альтернативу — цифровые валюты центральных банков (Central Bank Digital Currency или CBDC).

Что такое CBDC

CBDC — полный электронный аналог национальной фиатной валюты. Эти деньги существуют в виде кода на электронных кошельках, ними можно рассчитываться за товары и услуги. На первый взгляд, очень напоминает обычные безналичные расчеты. Но только на первый. На самом деле, CBDC — более прогрессивная разновидность денег, которая значительно упрощает процесс расчетов.

Что представляет собой современная модель безналичных расчетов? Когда кто-то что-то покупает или просто переводит деньги, они списываются с одного счета и зачисляются на другой. Этот скрытый от потребителя процесс контролируют процессинговые центры и банки. Первые связывают между собой всю информацию о движении средств, чтобы они списались со счета, А и зачислились на счет Б. Хотя, речь здесь не о средствах, а, скорее, только о цифрах. Свойства денег этим цифрам дают банки, которые берут на себя обязательство в любой момент превратить их в наличные деньги в кассе или банкомате.

Если счет плательщика и получателя в одном банке, перевод происходит быстро. Если в разных — он может задержаться из-за использования межбанковского рынка (межбанка). Международные платежи проходят еще дольше. К тому же, из-за банковских комиссий такая система достаточно дорогая и лишь относительно надежная, поскольку банк, который должен обеспечить выплату средств, может обанкротиться, и тогда деньги застрянут в нем на неопределенный срок.

У CBDC другая природа. Это не просто электронная запись на счете, а полноценный аналог обычной валюты, существующий в виде кода. CBDC — это уже сами по себе деньги, и они никак не зависят от способности банков или других финансовых посредников их обслуживать.

CBDC-платежи происходят так же, как и в случае с криптовалютами. К примеру, с Bitcoin. И у отправителя, и у получателя должен быть свой электронный кошелек. При расчетах цифровые деньги будут просто пересылаться с одного кошелька на другой, без посредства банковских счетов, межбанковских переводов и соответствующих комиссий. И происходит это мгновенно.

Но, в отличие от крипты, CBDC, как и национальная валюта, более стабильна в цене, поэтому безумные заработки на колебаниях здесь маловероятны. Это просто более технологичный и эффективный аналог традиционных денег.

Система функционирования CBDC может быть как оптовой, когда расчеты будут доступны только профессиональным участникам финансового рынка, так и розничной, когда они будут открыты, в том числе, и для физических лиц.

Преимущества цифровых валют

Их действительно хватает. И Украине они могут пригодиться. Особенно сейчас, во время широкомасштабной войны. О чем именно идет речь?

Быстрые и дешевые международные платежи. Украина зависит от частных внешних переводов. По данным Национального банка, на них приходится более 7% (а, по данным Международной организации по миграции, — даже 11%) украинского ВВП, что очень существенно.

Как отметили аналитики lblv.com, главные проблемы таких платежей — их высокая стоимость, низкая скорость и недостаточная прозрачность. К примеру, трансграничный перевод на $100 сегодня может стоить $4-$7, и денег можно ждать несколько дней. Так происходит из-за длинных цепей транзакций, устаревших технологических платформ, которые в них задействованы, коротких операционных дней и многократных проверок соответствия.

Внедрение CBDC может сделать международные платежи мгновенными, что минимизирует зависимость от посредников и служб перевода, таких как Western Union и других, и, соответственно, уменьшит комиссионные расходы.

Борьба с коррупцией. Коррупция — одна из главных проблем современной Украины. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, из-за нее наша страна теряет до 30% собственного ВВП. Внедрение CBDC и обязательства чиновников вести свою финансовую активность через соответствующие кошельки позволило бы легко мониторить их расходы, проверять на предмет непонятных расходов и незаконного обогащения.

Финансовый мониторинг. Благодаря цифровым валютам прозрачными для государства могут стать любые платежи между частными лицами, бизнесом, чиновниками, госструктурами. Создание алгоритмов, способных обнаруживать аномальные финансовые активности на разных уровнях, упростит работу для перегруженных систем внутренней безопасности и финансового мониторинга. Это также значительно упростит поиск финансовых операций, инициированных страной-агрессором. Сегодня, когда наши спецслужбы ежедневно обнаруживают коллаборантов и наводчиков, сидящих на зарплате у россиян, это крайне важно.

Контроль налогообложения. CBDC способна сделать налогообложение более простым, безопасным и надежным. Автоматический аудит, интеграция с государственными и частными регистрами позволит вести его в режиме реального времени. Компании смогут экономить, потому что не потребуется нанимать для бухгалтерского учета отдельных людей, а государство будет получать налоги автоматически и в режиме реального времени.

Опыт внедрения CBDC

Согласно анализу PwC, в том или ином виде тестированием собственных цифровых валют уже занимаются около 60 стран.

Первыми, кто выпустил свою криптовалюту центробанка, стали Багамские острова. Их цифровой «Песочный доллар» (Sand Dollar) является полноценным платежным средством с конца 2020 года. Внедрение CBDC для страны, которая расположилась на многочисленных островах, где открывать банковские отделения дорого и не всегда уместно, — оправданное и логичное решение.

Но наиболее активным в этом плане является Китай. В 2021—2022 годах в нескольких его провинциях можно было рассчитаться цифровым юанем. На старте этот процесс в Индии. До конца текущего года создать прототип электронного евро планирует Европейский центральный банк. Если система заработает так, как рассчитывается в ЕС, то полноценно эта валюта сможет заработать до 2025 года.

А что Украина?

Украина в этом плане также не отстает. Национальная цифровая валюта называется «е-гривна». Как отмечают специалисты LBLV, над ее внедрением НБУ работает с 2016 года, а в 2018 году даже были проведены ее испытания. В рамках пилотного проекта выпустили 5443 е-гривны. С ними проведено 208 операций перевода между е-кошельками, 82 — пополнение, 42 — обмена е-гривен на безналичные деньги, 40 — переводов воинам ООС и 19 — пополнение мобильного счета.

Расчеты происходили между несколькими компаниями, которые участвовали в эксперименте, но без участия коммерческих банков. Кошельки администрировал Нацбанк. Хотя в случае полноценного запуска цифровой валюты НБУ не исключает, что эта функция будет делегирована.

В своем заключении регулятор признал, что цифровая гривна может рассматриваться, как альтернатива имеющимся средствам и инструмент розничных платежей. В то же время, он называет ее потенциально «разрушительной технологией», способной существенно повлиять на экосистему платежного рынка Украины и перераспределить роли участников. Поэтому пока НБУ настаивает на детальном изучении возможностей применения цифровых денег.

Соответствующие опасения есть и в развитых странах. В некоторых из них регуляторы считают, что широкое применение CBDC может привести к углублению экономических кризисов, поскольку в такие периоды люди будут выводить больше денег из банковской системы в цифровые валюты, что приведет к неплатежеспособности финансовых учреждений. Поэтому сейчас их пока тестируют и вводят только как альтернативу традиционным деньгам. Выбор, какой из систем доверять — традиционной банковской, которая работает веками, или инновационным цифровым деньгам, — пока остается у всех пользователей.