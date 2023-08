Рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитные рейтинги 10 банков США и поставило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги нескольких крупных финансовых организаций, включая Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers и Northern Trust, пишет CNBC.