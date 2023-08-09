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9 августа 2023, 11:32 Читати українською

Moody’s понизило кредитные рейтинги 10 банков США

Рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитные рейтинги 10 банков США и поставило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги нескольких крупных финансовых организаций, включая Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers и Northern Trust, пишет CNBC.

Рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитные рейтинги 10 банков США и поставило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги нескольких крупных финансовых организаций, включая Bank of New York Mellon, U.
Фото: edition.cnn.com

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Кому снизили рейтинг

  • M&T Bank;
  • Pinnacle Financial;
  • BOK Financial;
  • Webster Financial;
  • Fulton Financial;
  • Old National;
  • Prosperity Bancshares;
  • Amarillo National;
  • Associated Banc-Corp;
  • Commerce Bancshares.

Понижение рейтинга до негативного

  • Capital One;
  • Citizens Financial;
  • Fifth Third Bancorp;
  • Simmons First National;
  • F.N.B. Corp;
  • Huntington Bancshares;
  • PNC;
  • Regions Financial;
  • Cadence Bank;
  • Ally Financial;
  • Bank OZK.​

Что говорят в Moody's

«Американские банки продолжают сталкиваться с рисками изменения процентных ставок, а также управления активами и пассивами, что сказывается на ликвидности и капитале, поскольку сворачивание нетрадиционной денежно-кредитной политики приводит к оттоку депозитов, а повышение процентных ставок снижает стоимость активов с фиксированной доходностью», — отметили аналитики Moody's.

По их данным, финансовые результаты второго квартала многих банков свидетельствуют о растущем давлении на рентабельность, что снижает их способность генерировать внутренний капитал. Все это происходит в условиях, когда в США в начале 2024 года ожидается мягкая рецессия. В связи с этим аналитики считают, что качество активов будет снижаться.

Напомним

В марте этого года в США разразился кризис в финансовом секторе после банкротства 16-го по величине активов банка США Silicon Valley Bank.

Крах SVB стал крупнейшим с 2008 года банкротством в банковском секторе страны. Также крах потерпели Signature Bank и Silvergate Bank.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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