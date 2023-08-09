Moody’s понизило кредитные рейтинги 10 банков США

«Американские банки продолжают сталкиваться с рисками изменения процентных ставок, а также управления активами и пассивами, что сказывается на ликвидности и капитале, поскольку сворачивание нетрадиционной денежно-кредитной политики приводит к оттоку депозитов , а повышение процентных ставок снижает стоимость активов с фиксированной доходностью», — отметили аналитики Moody's.

По их данным, финансовые результаты второго квартала многих банков свидетельствуют о растущем давлении на рентабельность, что снижает их способность генерировать внутренний капитал. Все это происходит в условиях, когда в США в начале 2024 года ожидается мягкая рецессия. В связи с этим аналитики считают, что качество активов будет снижаться.

Напомним

В марте этого года в США разразился кризис в финансовом секторе после банкротства 16-го по величине активов банка США Silicon Valley Bank.

Крах SVB стал крупнейшим с 2008 года банкротством в банковском секторе страны. Также крах потерпели Signature Bank и Silvergate Bank.