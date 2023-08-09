Рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитные рейтинги 10 банков США и поставило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги нескольких крупных финансовых организаций, включая Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers и Northern Trust, пишет CNBC.
Moody’s понизило кредитные рейтинги 10 банков США
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Кому снизили рейтинг
- M&T Bank;
- Pinnacle Financial;
- BOK Financial;
- Webster Financial;
- Fulton Financial;
- Old National;
- Prosperity Bancshares;
- Amarillo National;
- Associated Banc-Corp;
- Commerce Bancshares.
Понижение рейтинга до негативного
- Capital One;
- Citizens Financial;
- Fifth Third Bancorp;
- Simmons First National;
- F.N.B. Corp;
- Huntington Bancshares;
- PNC;
- Regions Financial;
- Cadence Bank;
- Ally Financial;
- Bank OZK.
Что говорят в Moody's
«Американские банки продолжают сталкиваться с рисками изменения процентных ставок, а также управления активами и пассивами, что сказывается на ликвидности и капитале, поскольку сворачивание нетрадиционной денежно-кредитной политики приводит к оттоку депозитов, а повышение процентных ставок снижает стоимость активов с фиксированной доходностью», — отметили аналитики Moody's.
По их данным, финансовые результаты второго квартала многих банков свидетельствуют о растущем давлении на рентабельность, что снижает их способность генерировать внутренний капитал. Все это происходит в условиях, когда в США в начале 2024 года ожидается мягкая рецессия. В связи с этим аналитики считают, что качество активов будет снижаться.
Напомним
В марте этого года в США разразился кризис в финансовом секторе после банкротства 16-го по величине активов банка США Silicon Valley Bank.
Крах SVB стал крупнейшим с 2008 года банкротством в банковском секторе страны. Также крах потерпели Signature Bank и Silvergate Bank.
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