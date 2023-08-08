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8 августа 2023, 10:48 Читати українською

Экспорт и импорт Китая снижается, а Moody’s понижает кредитные рейтинги банков из США: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Фондовые индексы США выросли в понедельник

S&P 500 прибавил 0,9%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,6%, а индекс Dow Jones — 1,2%.

Все благодаря публикации более сильных, чем ожидалось, финансовых результатов американских компаний за второй квартал 2023 года.

По данным Fundstrat, 85% компаний из списка S&P 500 уже представили свои квартальные отчеты: 81% превышают оценки по прибыли в среднем на 7%, а 64% превышают оценки по выручке в среднем на 3%.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,8%, японский Nikkei вырос на 0,4%, сингапурский STI увеличился на 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng упал на 1,4%, а китайский Shanghai Composite практически не изменился.

Инвесторы в Азии сохраняют сдержанный настрой на фоне более слабых, чем ожидалось, торговых данных из Китая, а также в преддверии ключевых показателей инфляции, которые будут опубликованы позже на этой неделе.

Китай сообщает о двузначном падении экспорта и импорта в июле

По данным Reuters, в прошлом месяце китайский импорт сократился на 12,4% в годовом исчислении, против прогнозируемого экспертами снижения на 5%. В свою очередь, экспорт из Китая в июле сократился на 14,5%, что больше ожидаемого снижения на 12,5% и падения на 12,4% в предыдущем месяце.

Между тем, экономика Китая росла вялыми темпами во втором квартале 2023 года из-за ослабления спроса внутри страны и за рубежом, что побудило высших руководителей обещать дальнейшую политическую поддержку, а аналитиков понижать свои прогнозы относительно роста китайской экономики в этом году.

Плохой импорт и экспорт в июле являются последним признаком того, что экономический рост Китая в текущем квартале может еще больше замедлиться, поскольку темпы строительства, производства и деятельности в сфере услуг, а также объемы прямых иностранных инвестиций и промышленной прибыли продолжают снижаться, замечает Reuters.

Moody's понизило рейтинги 10 американских банков

Среди тех, чьи кредитные рейтинги были понижены Moody’s: M&T Bank, Webster Financial Corporation, BOK Financial, Old National Bank, Pinnacle Financial Partners Inc. и Fulton Financial Corporation.

Причинами понижения рейтинга для большого количества американских банков эксперты из Moody's назвали более высокую стоимость финансирования, потенциальное снижение достаточности капитала в секторе и растущие риски, связанные с кредитами на коммерческую недвижимость, на фоне ослабления спроса на офисные помещения в США.

В Moody’s также предупредили, что в ближайшей перспективе могут быть понижены рейтинги и для крупных американских кредиторов, включая US Bancorp, Bank of New York Mellon, State Street и Truist Financial Corporation на фоне общего давления на отрасль.

Инвесторы, потрясенные крахом банков в США и Европе в этом году, внимательно следят за признаками стресса в отрасли, поскольку рост процентных ставок вынуждает банки платить больше за депозиты и увеличивает стоимость финансирования. В то же время более высокие ставки снижают стоимость активов кредитных организаций и затрудняют рефинансирование долгов заемщиками, что потенциально ведет к ослаблению баланса банков, замечает Bloomberg.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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eurousa
eurousa
8 августа 2023, 10:57
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Скоро комусь знадобиться маленька «побєдоноснайа» війна…
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