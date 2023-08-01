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1 августа 2023, 7:30 Читати українською

Банковский сервис для ФОПов: как поменялись тарифы и другие условия обслуживания

Для многих банков обслуживание ФОПов стало приоритетом. Под них разрабатывают удаленную идентификацию/сервисы и удерживают нулевые тарифы на часть услуг, через них продвигают безналичные платежи. Правда, без сложностей не обходится, и отсев предпринимателей тоже происходит — некоторые системные банки уже десяткам тысяч ФОПов принудительно закрывают счета. «Минфин» искал самые лояльные к частным предпринимателям финучреждения.

Для многих банков обслуживание ФОПов стало приоритетом.

ФОПы активизировались: за какими услугами они идут в банк

Самым сложным периодом для нашего бизнеса стали март-апрель 2022 года — первые месяцы полномасштабного вторжения страны-террориста. Собственно, как и для всех украинских граждан. Однако, финансисты отмечают, что частные предприниматели сравнительно быстро адаптировались к военным условиям.

«В январе-феврале 2022 года мы привлекли почти 1000 новых клиентов, с февраля по май был значительный спад. А с мая 2022 года привлечение клиентов начало расти, поскольку предприниматели начали приходить в себя и приспосабливаться к происходящим событиям», — сообщил «Минфину» начальник центра управления продуктовыми и сервисными решениями для клиентских сегментов департамента маркетинга Ukrsibbank BNP Paribas Group Валерий Водотика.

Еще более активным, если судить по динамике открытия счетов, частный бизнес стал в этом году. Тем более, что и сами банкиры стали подстраиваться под новые реалии.

«2023-й год сопровождался положительной динамикой роста — в целом, на 31% (8% — первый квартал и 23% — второй). На наш взгляд, это связано с возобновлением деловой активности бизнеса и улучшением условий и процессов обслуживания — внедрение онлайн-открытия первого счета, подключение ключевых услуг (эквайринг, валютные счета, зарплатные выплаты) без посещения отделений», — рассказал «Минфину» Александр Николенко, руководитель направления малого и среднего бизнеса А-Банк.

Он уточнил, что значительная часть ФОПов была связана с торговлей и сферой услуг, а также с IT-сектором.

Согласно исследованию компании CBR, активные пользователи банковских услуг — физлица-предприниматели — распределены по секторам так:

  • 28% — торговля, где наиболее востребован эквайринг;
  • 21% — услуги, наибольший спрос на торговый и интернет-эквайринг, платежные сервисы;
  • 15% — IT, активно пользуются валютообменными операциями;
  • 12% — производство, большой запрос на финансирование капитальных инвестиций;
  • 11% — транспорт, пользуется профильными предложениями, вроде топливных карт;
  • 10% — агробизнес, которому интересно финансирование агроцикла;
  • 3% — остальные отрасли.

Государственная налоговая служба сообщила, что на 1 июня 2023 года в Украине было зарегистрировано 2,1 млн ФОПов. С начала этого года появилось 32,5 тыс. новых бизнесов. По данным ГНС, динамика открытия частного бизнеса выглядит так:

  • на 01.06.2023 года — 2 008,2 тыс.;
  • 2022 год — 1 975,7 тыс.;
  • 2021 год — 1 974,4 тыс.;
  • 2020 год — 1 901,2 тыс.;
  • 2019 год — 1 885,9 тыс.

Львиная доля (1,5 млн ФОПов) выбирала упрощенную систему налогообложения:

  • І группа — 204,4 тыс. (13,5%);
  • ІІ группа — 564,1 тыс. (37,2%);
  • ІІІ группа — 748,1 тыс. (49,3%).

«Реалии, в которых мы все работали, были таковыми: с начала войны часть предпринимателей выехали за границу и прекратили свою деятельность в Украине, другим же нужно было время адаптироваться. Однако, уже в июне 2023 года в Украине зарегистрировано рекордное количество предпринимателей», — прокомментировал «Минфину» динамику директор Proximity бизнеса и сети Креди Агриколь Банка Александр Куркин.

Финансисты считают, что в Украине постепенно происходит легализация малого бизнеса, в том числе и под давлением властей.

«Во-первых, влияют изменения в законодательстве и постоянные новости о проверках, штрафах, обязательном РРО и возможности приема карты. Во-вторых, предприниматели постепенно приходят к мнению, что для поддержки Украины необходимо регистрировать ФОП и платить налоги, поскольку это неизбежно», — полагает Валерий Водотика.

В банках рассказывают, что бизнес начал активнее запрашивать услугу по установке POS-терминалов для приема клиентских платежей, на эквайринг.

«Кроме обычной необходимости использования текущего счета для получения дохода и проведения платежей, мы наблюдаем рост спроса на продукты эквайринга с сервисами фискализации (влияние законодательных требований) и использования валютных счетов (изменение работодателя на зарубежного в сфере IT)», — уточнил Александр Николенко из А-Банка.

Почему ФОПам закрывают счета

В тоже время, финансисты признали, что не только активно открывают бизнесу новые счета, но и закрывают их. В системных банках эти закрытия особенно заметны.

Например, член правления Приватбанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев сообщил «Минфину» о закрытии счетов 78,3 тыс. ФОПами по собственной инициативе:

  • 2022 год — 48,4 тыс.;
  • первое полугодие 2023-го — 29,9 тыс.

Он уверяет, что чаще всего это происходило из-за прекращения деятельности бизнеса. Случаи, когда предприниматели уходят из-за неудовлетворительного сервиса банка (обслуживания или тарифов), в отдельную статистику не сводятся. Однако, в Привате признают, что еще 38,9 тыс. ФОПам счета были закрыты принудительно, что, наверняка, многим не понравилось.

«Дополнительно Приватбанк закрывает счета и по своей инициативе: как по клиентам, у которых есть неактивные счета в течение длительного времени (от 3-х лет), так и по клиентам, которые ведут деятельность, не соответствующую требованиям финансового мониторинга. Основные нарушения в деятельности ФОП связаны с несоблюдением требований банковского финансового мониторинга в части максимальной прозрачности финансовых операций, осуществляемых, в том числе, «в пользу третьих лиц», — сказал Заиграев.

Динамика совпадает с жалобами, которые клиенты часто оставляют на сайте «Минфин». Предприниматели обвиняют финансистов в принудительных закрытиях счетов в одностороннем порядке без предупреждения. А консультанты госбанка обычно объясняют свои действия нарушениями клиентов в сфере финансового мониторинга, требования по которому в Украине были сильно ужесточены Нацбанком с мая 2020 года (постановлением НБУ № 65) после принятия нового профильного закона (№ 361-IX). Главной же практической проблемой финмониторинга является то, что банк чаще всего не объясняет клиенту, что именно тот нарушил, и действует в одностороннем порядке.

При этом в госбанке стараются не терять темп: закрыв за полтора года счета 117,2 тыс. предпринимателям, банк смог привлечь на обслуживание 199,8 тыс. других ФОПов. На текущий момент Приватбанк обслуживает больше всего физлиц-предпринимателей, сохраняя пока положительную динамику:

  • 1 января 2022 года — 877,6 тыс.;
  • 1 января 2023 года — 922,6 тыс.;
  • 1 июля 2023 года — 962,2 тыс.

«Минфин» будет следить за этим темпом, а также за дальнейшей реакцией клиентов на обслуживание финансистов и цены на их услуги.

«С июня 2023 года Приватбанком откорректированы тарифы, в соответствии с рыночными уровнями по некоторым действующим „тарифным пакетам“ по плате за обслуживание, плате за платежи (синхронизация с пересмотренными ранее тарифами СЭП НБУ) и плате за валютообменные операции», — сказал нам Евгений Заиграев из Приватбанка.

Услуги ФОП обычно предоставляют в рамках пакетов, у Приватбанка их четыре:

  1. Старт: с июля 2023 года тариф был повышен со 125 грн/мес. до 150 грн/мес., с комиссией за внешние платежи 5 грн (+10 грн за платежи на сумму от 100 тыс. грн) и комиссией за валютообмен 0,2%,
  2. Комфорт: тариф 250 грн/мес. (не менялся), с комиссией за внешние платежи 3 грн (+10 грн за платежи на сумму от 100 тыс. грн) и комиссией за валютообмен 0,15%;
  3. Про: тариф 500 грн/мес. (не менялся), с комиссией за внешние платежи 1 грн (+10 грн за платежи на сумму от 100 тыс. грн) и комиссией за валютообмен 0,1%;
  4. ІТ-эксперт: тариф 50 грн/мес., обнуляется при оборотах по бизнес-карте от 5 тыс. грн/мес. (не менялся).

Новые тарифы и оговорки

Впрочем, далеко не все банки делают ставку на большое количество пакетов с существенной разницей в цене. Все чаще тарифы пытаются унифицировать.

«Еще до 2022 года банк существенно упростил и сделал прозрачной тарифную политику —сделал открытие счетов (в гривне и иностранных валютах) и их обслуживание бесплатным. Дополнительно, мы в прошлом году отказались от нескольких комиссий и требований. Например, отменили комиссию за обслуживание неактивного счета. Комиссии же за проведение операций изменений не претерпели», — отметил Александр Николенко из А-Банка.

Многие банки также пересматривали цены, и на время (в начале полномасштабного вторжения) отменяли отдельные комиссии. Хотя и повышение тарифов тоже происходило.

«В феврале 2023 года была отключена привязка к региону открытия и обслуживания счета и установлены общие тарифы для всей Украины, поэтому для части клиентов комиссия была увеличена на 20%, что соответствует рыночным условиям», — заверил Валерий Водотика из Ukrsibbank BNP Paribas Group.

А начальник отдела разработки продуктов, инновационного и digital-развития АО «Кредобанк» Богдана Гануляк сообщила о повышении тарифа по основному пакету для ФОП со 120 грн/мес. до 165 грн/мес., а также об увеличении валютной комиссии.

«В период 2022 и 2023 годов Кредобанк не менял плату за стандартные банковские услуги, за исключением комиссии за куплю/продажу валюты. Следовательно, для ФОП, обслуживаемых на базовом пакете Start ФОП, комиссия за куплю/продажу валюты выросла до 0,3% в тех диапазонах, где она составляла менее 0,3%», — уточнила Гануляк.

Новые технологии через смартфон

Большинство банков главным технологическим прорывом при обслуживании ФОПов считают возможность удаленного открытия счетов, многие активно развивают свои интернет-банкинги и мобильные приложения.

«В этом году мы уже внедрили выпуск виртуальной корпоративной карты для ФОП и сделали возможной онлайн-подачу заявки на установку POS-терминалов», — рассказал, например, начальник управления развития кредитного бизнеса ПУМБ Виктор Харковец.

Некоторые банки запустили приложения, которые позволяют предпринимателям принимать карточные платежи через смартфон. Что очень востребовано в торговле, поскольку позволяет частным предпринимателям экономить на более дорогих классических POS-терминалах.

«Учитывая развитие продаж и предоставление услуг в мобильном формате, банк внедрил эквайринг на базе технологии Tap to phone (Терминал в смартфоне) и готовится к выходу на рынок электронной коммерции с интернет-эквайрингом. А в продукте классического эквайринга (POS-терминалы) добавлен сервис снятия наличных денег на кассе магазина», — отметил Александр Николенко.

При этом финансисты обещают не повышать торговцам тарифы на эквайринг, чтобы сохранять привлекательность этого сервиса.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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ValNa82
ValNa82
1 августа 2023, 11:37
#
Без нормального моб.додатку для ФОП в банку не має чого робити — це перше.
По друге це служба підтимки, яка оперативно вирішує проблеми.
Було б цікаво почитати , наприклад за швидкість вирішення однієї ж і тієї самої проблеми в роботі на прикладі цих банків і добвити сюди «mono». взагалі зробити статистику вирішеня проблем в державних банках, окремо в банках з іноземним капіталом і чисто приватних банках (з українським капіталом).


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