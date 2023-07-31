Правительство планирует продлить льготные цены на газ для поставщиков тепла

Кабинет министров готовит решение на рынке газа, в том числе сохранение льготных цен на газ для производителей тепла для нужд населения до середины апреля 2024 года. Об этом написал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook .

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Что известно

«Подготовили системное решение — продление действия ПСО до 15 апреля 2024 года. Что это значит? Сохранение льготных цен на газ производителям тепла для нужд населения и бюджетных учреждений», — отметил он.

В то же время для других потребителей предлагается снизить базовую цену более чем в 2 раза — с более чем 38 тыс. грн за тысячу кубометров до 16,4 тыс. грн.

Кроме того, есть решение о компенсации теплокоммунэнерго разницы в тарифах на 36 млрд грн из средств госбюджета.

«Уже разработали законопроект по изменениям в госбюджет, который предусматривает выделение этой суммы уже в этом году. Минфин и Нафтогаз в координации с МВФ сейчас ищут источники для финансирования компенсации. Мы со своей стороны предоставили всю необходимую информацию и готовы к сотрудничеству», — добавил Кубраков.

По его словам, задолженность предприятий ТКЭ за газ составляет около 100 млрд грн. Причиной ее возникновения является несоответствие нынешних тарифов на тепло, уровень которых зафиксирован мораторием, текущими ценами на природный газ.

«В результате предприятия ТКЭ не могут рассчитаться за потребленный газ, не могут аккумулировать финансовый ресурс для проведения ремонтов. Все это вместе создает угрозы для своевременного старта отопительного сезона», — пояснил вице-премьер.

В то же время, предлагается отменить договорное списание средств со счетов ТКЭ за несвоевременные расчеты за газ, предусмотрев защищенность и использование чисто на нужды ТКЭ 35% средств на их счетах.