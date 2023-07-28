Главное за неделю: Ставка НБУ, отмена 2% налога для ФОПов и что будет с клиентами Сенс Банка

Вчера Нацбанк опустил ключевую ставку на 3 п.п. — С 25% до 22% годовых. Разбираем, как это повлияет на украинцев, планирующих брать кредиты, размещать депозит или покупать валюту.

СБУ обыскала Сенс Банк и его топов в первый день национализации из-за того, что Фридман и Авен финансировали войну — Forbes

В первый день национализации Сенс Банка (ранее Альфа-банк), 21 июля, в офисе финучреждения и жилищах нескольких его бывших топ-менеджеров прошли обыски СБУ и Генпрокуратуры. Следственная группа, проводившая обыски в центральном офисе Сенс Банка в Киеве, пришла в банк почти одновременно с временной администрацией Фонда гарантирования вкладов.

Рейтинг МФО: как изменились условия выдачи кредитов со льготным периодом «под 0 процентов»

Власти готовятся ограничить заработки компаний, предлагающих населению «деньги к зарплате». В ответ финансисты обещают ужесточить требования к получателям ссуд. Как рынок готовится к работе по новым правилам и которые МФО предлагают ссуды по самым низким ставкам сегодня, — в новом обзоре «Минфина».

Нацбанк снизил учетную ставку до 22%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля.

2% налог для ФЛП отменено: как расстаться со льготой правильно

Закон № 3219-IX подписан Президентом. Он стал одним из самых обсуждаемых среди бизнеса на протяжении последних недель. Как предприниматели будут возвращаться к старым правилам налогообложения, «Минфину» рассказала Яна Михайлюк, адвокат, советник Totum LF.

ФРС США повысила ставку до максимума за 22 года

Федеральная резервная система США (ФРС) увеличила ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до диапазона 5,25−5,5%, говорится в сообщении на сайте ФРС.

ЕЦБ снова повысил все три ключевых процентных ставки

Европейский центральный банк повысил все три ключевых процентных ставки на 0,25 процентного пункта. Базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 4,25%, ставка по депозитам — до 3,75%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,50%.

Реальный ВВП Украины вырос на 21%

Рост реального валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2023 года по отношению ко второму кварталу 2022 года составил около 20−21%.

Сенс Банк уже государственный: что будет с ним и его клиентами дальше

Спустя почти полтора года после начала войны, после долгой подготовки и принятия двух специальных законов власти провели национализацию Сенс Банк (бывшего Альфа-Банка). «Минфин» проанализировал финансовое состояние финучреждения и определил ближайшие шаги его новых собственников и руководства.

Минфин разместил на аукционе облигации на 14,7 миллиарда

На аукционе 25 июля Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 14,75 млрд грн в эквиваленте, что на 9,03 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 5,72 млрд грн.

Worldcoin: как заработать монету на заглядывании в серебряный шар

24 июля стартап Сэма Альтмана, главы компании-разработчика ChatGPT, запустил собственный токен под названием Worldcoin (тикер WLD). Листинг WLD провела криптобиржа Binance, открывшую торговлю парами WLD/BTC, WLD/USDT. О начале торгов WLD сообщили другие крупные криптомайданчики, включая OKX, Bybit, KuCoin. Что такое Worldcoin и как на нем заработать, расскажет Минфин.

Кто вошел в новое правление Сенс Банка