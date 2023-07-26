Ребрендированный Twitter снижает цены на рекламу, чтобы вернуть бренды на платформу — WSJ

Соцсеть X (Ребрендированный Маском Twitter) предлагает новые поощрения для определенных форматов рекламы в США и Великобритании и предупреждает бренды, что они потеряют галочку верификации, если не достигнут определенного порога расходов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письма, отправленные компанией на этой неделе.

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В письмах говорится, что X начала на этой неделе предлагать некоторым рекламодателям пониженные цены на видеорекламу, сопровождающуюся списком актуальных тем на вкладке X «Исследуйте». Такая реклама обеспечивает брендам круглосуточное размещение в списке актуальных тем.

Компания также предлагает скидку 50% на любое новое бронирование этой рекламы до 31 июля.

«Цель этих скидок — помочь нашим рекламодателям расширить охват в критические моменты в Twitter, такие, как чемпионат мира по футболу среди женщин», — говорилось в одном из сообщений.

X также предупредила рекламодателей, что с 7 августа аккаунты брендов могут потерять верификацию — золотую галочку, указывающую на принадлежность аккаунта к бренду.

Из электронных писем следует, что эта угроза может быть реализована, если рекламодатели не потратят минимум $1 000 на рекламу за предыдущие 30 дней или $6 000 — за 180 дней.

Верификация важна для многих компаний, потому что они опасаются, что мошенники могут выдать себя за их бренд и представлять его в ложном свете.

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Ранее Маск написал в Twitter, что компания столкнулась с «падением доходов от рекламы на примерно 50%». Маск заявил, что компания может в скором времени получить положительный денежный поток. Twitter годами терпел убытки до поглощения компании Маском и влез в миллиардные долги в рамках приобретения соцсети миллиардером, напоминает WSJ.

Напомним

«Минфин» писал, что Илон Маск показал новый логотип соцсети — это буква X. На лого отсутствует характерная птичка.