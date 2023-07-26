Соцсеть X (Ребрендированный Маском Twitter) предлагает новые поощрения для определенных форматов рекламы в США и Великобритании и предупреждает бренды, что они потеряют галочку верификации, если не достигнут определенного порога расходов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письма, отправленные компанией на этой неделе.
Ребрендированный Twitter снижает цены на рекламу, чтобы вернуть бренды на платформу — WSJ
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В письмах говорится, что X начала на этой неделе предлагать некоторым рекламодателям пониженные цены на видеорекламу, сопровождающуюся списком актуальных тем на вкладке X «Исследуйте». Такая реклама обеспечивает брендам круглосуточное размещение в списке актуальных тем.
Компания также предлагает скидку 50% на любое новое бронирование этой рекламы до 31 июля.
«Цель этих скидок — помочь нашим рекламодателям расширить охват в критические моменты в Twitter, такие, как чемпионат мира по футболу среди женщин», — говорилось в одном из сообщений.
X также предупредила рекламодателей, что с 7 августа аккаунты брендов могут потерять верификацию — золотую галочку, указывающую на принадлежность аккаунта к бренду.
Из электронных писем следует, что эта угроза может быть реализована, если рекламодатели не потратят минимум $1 000 на рекламу за предыдущие 30 дней или $6 000 — за 180 дней.
Верификация важна для многих компаний, потому что они опасаются, что мошенники могут выдать себя за их бренд и представлять его в ложном свете.
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Ранее Маск написал в Twitter, что компания столкнулась с «падением доходов от рекламы на примерно 50%». Маск заявил, что компания может в скором времени получить положительный денежный поток. Twitter годами терпел убытки до поглощения компании Маском и влез в миллиардные долги в рамках приобретения соцсети миллиардером, напоминает WSJ.
Напомним
«Минфин» писал, что Илон Маск показал новый логотип соцсети — это буква X. На лого отсутствует характерная птичка.
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