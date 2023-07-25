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25 июля 2023, 14:37 Читати українською

АМКУ разрешил Щербаню купить более 25% акций Банка Альянс

Антимонопольный комитет разрешил Павлу Щербаню приобрести более 25% акций ОАО «Банк Альянс». Об этом говорится в решении № 190-р, сообщает FinClub.

Антимонопольный комитет разрешил Павлу Щербаню приобрести более 25% акций ОАО «Банк Альянс».

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Что известно

«Предоставить разрешение физическому лицу — гражданину Украины Павлу Щербаню на приобретение акций АО „Банк Альянс“, что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления общества», — говорится в решении.

Павел Щербань является крупнейшим миноритарием Банка Альянс. Мажоритарному владельцу Александру Сосису принадлежит 89,289006% акций, Павлу Щербаню — 3,994938%, у других миноритариев еще меньше доли.

Какую именно долю банка выкупает Павел Щербань, в решении АМКУ не указывается, но внеочередное собрание акционеров Банка Альянс 27 июня решило увеличить уставный капитал на 232,087 млн грн до 689,367 млн грн. При этом размещение акций планируется провести среди лиц, уже являющихся акционерами банка.

В случае выкупа Павлом Щербанем всей допэмиссии, он станет владельцем более трети всех акций Банка Альянс.

Для выкупа акций допэмиссии Павлу Щербаню еще нужно получить разрешение НБУ на получение существенного участия в банке.

Павел Щербань с 28 апреля 2021 года является председателем наблюдательного совета Банка Альянс. До этого он с 11 января 2019 года был первым заместителем председателя правления Банка Альянс. А с июня 2018 был заместителем председателя правления Банка Альянс и короткий промежуток времени исполнял обязанности председателя правления.

До этого на протяжении 5 лет он работал в Таскомбанке, банке «Стандарт», Златобанке, Апекс-банке.

Источник: Минфин
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