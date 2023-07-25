Spotify повысил цены на премиум-подписки, но в Украине они не изменятся

Стриминговый сервис Spotify объявил о повышении цен на премиальную подписку, позволяющую пользователям слушать музыку без рекламы в более чем 50 странах мира. Об этом говорится в блоге компании.

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«Чтобы мы могли продолжать инновации, мы меняем наши премиумцины на многих рынках по всему миру. Эти обновления помогут нам и дальше оказывать ценность нашей платформе поклонникам и артистам», — отметили в компании.

В то же время, подорожание тарифов не коснется пользователей в Украине.

Тарифные планы

В частности, в США тарифный план Premium Single подорожает с $10 до $11 в месяц. Это первое повышение с момента запуска Spotify более десяти лет назад.

Пакеты Premium Family и Student также подорожали на доллар и теперь стоят $17 и $6 в месяц соответственно. Больше всего подорожал тарифный план Premium Duo — на $2 в месяц — с $13 до $15.

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Сервис принял решение на фоне аналогичных действий конкурентов: Apple Music, Amazon Music и YouTube Music повысили стоимость своих индивидуальных планов без рекламы до $11 за прошлый год.

По данным компании, Spotify имеет более 200 млн премиум-подписчиков с момента запуска сервиса в 2008 году.