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16 июля 2023, 13:10 Читати українською

Активность пользователей Threads начала снижаться

По данным SensorTower и SimilarWeb, у конкурента Twitter от Meta, соцсети Threads, начало уменьшаться количество ежедневных активных пользователей и время, затраченное в дополнение. Как сообщает CNBC, некоторые показатели просели уже на 50%. Однако акции Meta все еще растут, пишет ain.ua.

По данным SensorTower и SimilarWeb, у конкурента Twitter от Meta, соцсети Threads, начало уменьшаться количество ежедневных активных пользователей и время, затраченное в дополнение.

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Падение активности

Threads запустился 6 июля и всего за первые 7 часов работы новая соцсеть смогла получить более 10 млн новых пользователей. Менее чем через сутки после запуска клон Twitter привлек 30 млн пользователей, а по состоянию на 9 июля (всего через трое суток после запуска) аудитория нового сервиса смогла достичь 100 млн. пользователей.

Но, согласно данным Sensor Tower и Similarweb, сервис уже начал наблюдать некоторый спад в росте и привлечении. Уже 11 и 12 июля количество ежедневных активных пользователей платформы снизилось примерно на 20%, а время, затраченное в социальной сети, уменьшилось на 50% (с 20 до 10 минут).

«Эти ранние падения активности свидетельствуют о том, что, несмотря на шум во время запуска, Threads все равно будет трудно освободить пространство в рутине большинства пользователей. Поддержка Meta и интеграция с Instagram, вероятно, обеспечат Threads гораздо больший наплыв, чем другим сервисам, но ей понадобится более убедительное предложение, чем просто Twitter, но без Илона Маска, убеждены в Sensor Tower.

Читайте: Threads пересек отметку в 100 миллионов пользователей, превзойдя по темпам роста ChatGPT

Данные компании Similarweb, занимающейся цифровыми данными и аналитикой, показали схожие тенденции. У Threads наблюдалось падение более чем на 25% ежедневных активных пользователей между пиком 7 июля и падением 10 числа.

Данные Similarweb также свидетельствуют о том, что время использования сократилось более чем вдвое, причем среднее время, которое пользователи США проводили в приложении, снизилось с примерно 20 минут 6 июля до чуть более 8 минут 10 июля.

Читайте также: «Тот же Twitter, но без Маска»: как работает и будет развиваться новый Threads

Несмотря на подобные показатели, акции Meta продолжают расти. Хотя, возможно, новые метрики еще просто не добрались до инвесторов, которые продолжают верить в успех новой социальной сети, которая должна стать «убийцей Twitter».

Источник: Минфин
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