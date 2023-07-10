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10 июля 2023, 18:34 Читати українською

Threads пересек отметку в 100 миллионов пользователей, превзойдя по темпам роста ChatGPT

Новое приложение Threads от Meta, являющегося конкурентом Twitter, всего за 5 дней после запуска превысило отметку в 100 миллионов пользователей, преодолев этот рубеж значительно быстрее, чем ChatGPT от OpenAI, который потратил на это два месяца. Об этом сообщает The Verge.

Новое приложение Threads от Meta, являющегося конкурентом Twitter, всего за 5 дней после запуска превысило отметку в 100 миллионов пользователей, преодолев этот рубеж значительно быстрее, чем ChatGPT от OpenAI, который потратил на это два месяца.
Фото: apps.apple.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Приложение Threads почти сразу стало хитом. За первые два часа он набрал 2 миллиона пользователей, откуда неуклонно поднялся до 5 миллионов, а затем и до 70 миллионов.

По словам генерального директора Meta Марка Цукерберга, запуск новой социальной сети «превзошел ожидания».

По состоянию на четверг в приложении уже было более 95 млн постов и 190 млн предпочтений.

Читайте также: «Тот же Twitter, но без Маска»: как работает и будет развиваться новый Threads

«Threads все еще находится на начальном этапе и нам придется подождать, чтобы увидеть, сможет ли он завоевать такую же всеобщую популярность, как когда-то Twitter.

По словам руководителя Instagram Адама Моссери, Meta не ставит своей целью заменить Twitter, и компания не собирается активно поощрять «политические и трудные новости» на платформе", — пишет The Verge.

Напомним

«Минфин» писал, что Threads банит украинцев за посты о войне. Общие правила, регулирующие работу Threads, размещены в Instagram Help Center, что не удивительно, учитывая интеграцию новой сети из Instagram.

Так же не удивительно, что типы запрещенного в Threads контента определяются правилами, уже давно работающими для Instagram: Instagram Community Guidelines.

Источник: Минфин
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