Threads пересек отметку в 100 миллионов пользователей, превзойдя по темпам роста ChatGPT

Новое приложение Threads от Meta, являющегося конкурентом Twitter, всего за 5 дней после запуска превысило отметку в 100 миллионов пользователей, преодолев этот рубеж значительно быстрее, чем ChatGPT от OpenAI, который потратил на это два месяца. Об этом сообщает The Verge.

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Приложение Threads почти сразу стало хитом. За первые два часа он набрал 2 миллиона пользователей, откуда неуклонно поднялся до 5 миллионов, а затем и до 70 миллионов.

По словам генерального директора Meta Марка Цукерберга, запуск новой социальной сети «превзошел ожидания».

По состоянию на четверг в приложении уже было более 95 млн постов и 190 млн предпочтений.

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«Threads все еще находится на начальном этапе и нам придется подождать, чтобы увидеть, сможет ли он завоевать такую же всеобщую популярность, как когда-то Twitter.

По словам руководителя Instagram Адама Моссери, Meta не ставит своей целью заменить Twitter, и компания не собирается активно поощрять «политические и трудные новости» на платформе", — пишет The Verge.

Напомним

«Минфин» писал, что Threads банит украинцев за посты о войне. Общие правила, регулирующие работу Threads, размещены в Instagram Help Center, что не удивительно, учитывая интеграцию новой сети из Instagram.

Так же не удивительно, что типы запрещенного в Threads контента определяются правилами, уже давно работающими для Instagram: Instagram Community Guidelines.