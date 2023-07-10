За прошедшую неделю 452 предпринимателя получили кредиты по правительственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%» на общую сумму 1,9 млрд грн. С начала года банки выдали бизнесу 13,1 тысячи кредитов на 46,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
С начала года банки выдали бизнесу льготных кредитов на 46,5 миллиарда
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С начала действия программы (февраль 2020 года) было выдано 66,3 тысячи кредитов на 213,5 млрд грн.
На что брали кредиты
Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов — 61,2 млрд грн и на антивоенные цели — 54,3 млрд грн. На рефинансирование предварительно полученных кредитов было выдано 28,5 млрд грн, на пополнение оборотного капитала — 17,4 млрд грн, на инвестиционные цели — 14,9 млрд грн.
Кроме того, аграрии получили 32,4 млрд грн кредитных средств в поддержку своей деятельности, торговые компании взяли 3,1 млрд грн кредитов для пополнения оборотных средств.
Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:
- сельского хозяйства (53%);
- торговли и производства (24%);
- промышленной переработки (13%)
Регионы
Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются
- Львовская,
- Одесская,
- Днепропетровская,
- Харьковская,
- Киевская,
- Винницкая области,
- г. Киев.
Кто выдал наибольшее количество кредитов
На сегодняшний день участие в программе принимают 45 банков, наибольшее количество кредитов выдали:
- Приватбанк (29,8 тыс.),
- Сбербанк (10 тыс.),
- Райффайзен Банк (5,3 тыс.).
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