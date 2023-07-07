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7 июля 2023, 11:01 Читати українською

Рынки снижаются, Goldman Sachs понизил рейтинги ведущих банков Китая: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: pixabay.com

Американские индексы падают второй день подряд

S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq снизились на 0,8%, а индекс Dow Jones сократился на 1,1%.

Сильные данные по рынку труда вызвали опасения у участников рынка по поводу дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Сегодня должен выйти отчет о занятости в США за июнь, который даст больше понимания о состояние рынка труда в стране.

По данным Refinitiv, экономисты прогнозируют, что в июне будет создано 225 000 рабочих мест, а уровень безработицы снизится до 3,6%.

Рынки Азии снижаются вслед за США

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,6%, японский Nikkei упал на 0,6%, южнокорейский Kospi подешевел на 1,4%, сингапурский STI сократился на 0,5%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,1% и 0,3% соответственно.

Все из-за сильных данных по занятости в США, которые беспокоят инвесторов.

Goldman Sachs понизил рейтинги в отношении ведущих банков Китая

Понижение рейтингов затронуло Agricultural Bank of China (ABC), а также Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и Industrial Bank Company.

В Goldman Sachs обеспокоены приверженностью китайских банков кредитовать местные органы власти, а также тем, что сектор страдает от рекордно низкой прибыльности, поскольку правительство Китая продолжает снижать процентные ставки, чтобы поддержать восстановление экономики страны после пандемии COVID-19.

Между тем, по данным Securities Times, китайские политики уже активизируют усилия по увеличению инвестиций в банковскую инфраструктуру и решают проблемы с кредитами, которые были выданы местным органам власти.

Bank of America: S&P 500 достигнет уровня в 5000 пунктов в 2024 году

Эксперты из американского банка ссылаются на схожую рыночную картину, которая наблюдалась на фондовом рынке Америки в периоды с 1950 по 1966 годы и с 1980 по 2000 годы.

В Bank of America ожидают, что текущий бычий цикл продлится как минимум до 2028 года, а к 2026 году сможет S&P 500 достигнуть отметки в 6000.

Такое ралли будет означать потенциал роста примерно на 36% на горизонте трех лет.

Многое сейчас работает в пользу роста американского рынка акций, и если долгосрочная модель бычьего рынка продолжить работать, то новые рекордные уровни по индексу S&P 500 могут быть достигнуты раньше, чем многие ожидают, замечают эксперты из Bank of America.

Источник: Минфин
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